Hành xử côn đồ sau va chạm giao thông và những cái kết đau lòng

Ngày 2/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 cha con về tội "Giết người”. Nguyên nhân, xuất phát từ chuyện va quệt nhẹ khi tham giao thông. 2 đối tượng bị bắt là Nguyễn Tuấn Hào (47 tuổi) và con trai là Nguyễn Hoàng Gia Bảo (23 tuổi) cùng trú tại phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Nạn nhân trong vụ án là anh Thi Đức Long (29 tuổi) trú cùng phường. Công an quận Ngô Quyền bắt giữ Nguyễn Quang Đại (SN 1984; thường trú ở xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) vào tối 22/7 sau 4 ngày truy tìm. Trước đó, tối 18/7, ông T.C.C. (39 tuổi, trú phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đến ngã tư chân cầu vượt Lạch Tray, ông C. chạy xe vượt xe máy của Đại. Sau đó, lời qua tiếng lại, Đại rút con dao để ở xe đuổi chém ông C. trúng động mạch ở đùi. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp. Ngày 15/6, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) triệu tập một số thanh niên lên lấy lời khai, điều tra để xử lý liên quan đến vụ xịt hơi cay, chém người sau va chạm giao thông trên đường 35, phường Cát Lái, TP Thủ Đức xảy ra va chạm giao thông giữa xe tải với ôtô mang biển số 51H - 461.55. Tài xế xe tải bị một số thanh niên dùng hung khí chém, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt. Chém người xong, nhóm thanh niên nhanh chóng rời hiện trường. Riêng hai nạn nhân là anh P.T.N và N.V.N được mọi người chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng. Ngày 30/5, trên phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) trong khi điều khiển xe đạp điện, chị Vũ Thị H đã va chạm với xe ôtô do chị Lê Thị Hoàng T điều khiển. Lập tức, giữa 2 người xảy ra cãi vã. Chị H gọi điện cho chồng là Nguyễn Mạnh Hùng (28 tuổi, quê quán Vụ Bản, Nam Định) đến hiện trường. Hùng rủ Nguyễn Văn Sơn (20 tuổi, quê quán Quảng Xương, Thanh Hóa) đi cùng. Hùng lời qua tiếng lại với chị T, rồi tát 2 cái vào vùng đầu và đạp vào bụng người phụ nữ lái ôtô. Sơn cùng nhào vào tát chị T. Công an quận Thanh Xuân nêu rõ quan điểm giải quyết vụ việc, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong quá trình điều tra, xác minh. Ngày 13/5, Công an TPHCM điều tra về hành vi "giết người" đối Trương Hồng Phước (18 tuổi), Quách Văn Tú (21 tuổi), Ngô Phan Tùng (20 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (16 tuổi). Theo điều tra, ngày 9/5, giữa Phước và anh L.V.D. (25 tuổi) xảy ra va chạm giao thông dẫn đến cự cãi. Sau đó, Phước kể lại cho Tú, Tùng và Tuấn Anh nghe. Đến khoảng 21h50 cùng ngày, Phước cùng đồng bọn tìm gặp anh D. để giải quyết mâu thuẫn, dẫn tới đánh nhau. Trong lúc xô xát, Tuấn Anh và Phước dùng dao tấn công khiến anh D. gục tử vong. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 2/5, Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Thuận, Trần Duy Phong và Nguyễn Hải Triều để điều tra hành vi giết người. Theo điều tra, Thuận cùng Phong và Triều đi nhậu và hát karaoke. Sau đó cả ba chở nhau về phòng trọ bằng xe máy, khi tới đường Ngô Quyền thì va chạm giao thông với anh Trần Minh Thành (30 tuổi) dẫn đến ẩu đả. Ngay lập tức Thuận, Triều, Phong chạy về phòng trọ lấy dao kéo tới nhà của anh Thành. Tại đây cả ba đã lao vào chém tới tấp ông Trần Văn Rớt và bà Lê Thị Hạnh (cha, mẹ của anh Thành). Ngày 7/2, Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Lực (25 tuổi) để làm rõ hành vi “giết người”, Nguyễn Thành Sang và Bùi Thế Quang để làm rõ hành vi “che giấu tội phạm”. Theo điều tra, Sang điều khiển xe ô tô mang biển số 20A-176.52 chở theo 4 người, trong đó có Lực và Quang có xảy ra va chạm với xe ô tô mang biển số 98A-44.91 do anh Thân Văn Tùng điều khiển, chở theo vợ. Sau va chạm, Sang lái ô tô đuổi theo, chặn đánh anh Tùng. Lực rút dao đâm liên tiếp vào vùng đùi, bụng anh Tùng, khiến nạn nhân bị thương nặng, bất tỉnh. Anh Tùng sau đó tử vong. Biết không trốn được, Lực, Quang và Sang ra đầu thú.

>>> Mời độc giả xem thêm video Con trai ngáo đá chém chết bố, mẹ và bà nội: (Nguồn: VTV24)

