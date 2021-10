Hành trình phá án: 4 xác người trong 1 gia đình... giải mã nhát dao oan nghiệt

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/8/2015, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nhận được tin báo tại thôn 16 xã Lâm Giang xảy ra vụ án mạng làm chết 4 người. Ngay lập tức Công an huyện Văn Yên nhanh chóng xuống hiện trường đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh Yên Bái. Sau khi khám nghiệm hiện trường, nghi phạm gây án là Đặng Văn Hùng (SN1988, trú tại thôn 16, xã Lâm Giang). Sau 63 giờ đồng hồ băng núi vượt rừng đến sáng 15/8/2015, sử dụng hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ được Hùng. Tại cơ quan Công an Hùng đã khai nhận toàn nộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 16h ngày 12/8/2018, Đặng Văn Hùng đi bộ lên lán để phát nương. Khi đi, Hùng mang theo một con dao quắm và một con dao rựa. Khi còn cách lán nương khoảng 300m, Hùng gặp vợ chồng anh Trần Văn Long (SN 1983) và chị Phàn Thị Hoa (SN 1995) đang làm nương và phun thuốc diệt cỏ. Đi đến gần, Hùng hỏi nạn nhân vì sao lại làm nương trên phần đất của gia đình Hùng. Anh Long trả lời đây là mảnh nương do bố mẹ vợ để cho vợ chồng anh, rồi sau đó tiếp tục cúi xuống pha thuốc trừ sâu. Sau đó, Hùng dùng chân đá vào mặt anh Long, làm anh Long ngã xuống đất. Sau cú ngã, anh Long ngồi dậy rồi bảo vợ gọi điện thoại cho ông Phàn Văn Chung (là bố đẻ của chị Hoa). Chị Hoa lấy điện thoại gọi cho bố rồi nói rằng "Hùng đánh anh Long sắp chết". Khi chị Hoa chưa nói dứt câu thì Hùng yêu cầu nạn nhân chuyển máy cho anh ta nói chuyện với ông Chung nhưng chị Hoa đã tắt máy điện thoại... Anh Long bỏ chạy thì Hùng đuổi theo, dùng con dao quắm vụt vào lưng của anh Long... Bị đánh đau, anh Long tiếp tục bỏ chạy đến khe cạn ở chân nương thì bị vấp ngã nằm sấp xuống đất. Cùng lúc này, Hùng đuổi đến nơi rồi dùng con dao rựa đeo bên hông tiếp tục chém vào cổ, vai của anh Long dẫn đến tử vong. Sau đó, Hùng quay trở lại chỗ chị Hoa. Chị Hoa hỏi Hùng vì sao chém chồng mình thì Hùng trả lời rằng tất cả là do chị Hoa. Ngay sau đó đối tượng điên cuồng đi về phía chị Hoa rồi dùng dao, chém liên tiếp, gây ra cái chết cho nạn nhân. Sau khi gây án, Hùng cầm dao đi xuống lán nương của vợ chồng anh Long thì gặp em Phàn Thị Hà (SN 2000, là em gái của chị Phàn Thị Hoa). Hùng lạnh lùng dùng dao cướp đi mạng sống của nạn nhân. Tiếp tục đi vào trong lán, thấy cháu Phàn Văn Tuyền (SN 2013, là con trai của vợ chồng anh Long, chị Hoa) đang đứng ở đầu giường, Hùng đã ra tay với cháu bé vô tội. Sau khi gây án xong, Hùng về nhà lấy thêm 2 khẩu súng kíp và bắt chị Nguyễn Thị Hán (36 tuổi, trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, là người làm thuê cho gia đình Hùng) chạy trốn vào rừng. Trong quá trình trốn chạy, Hùng làm rơi con dao dùng để gây án trước đó, đồng thời vứt 2 khẩu súng tự chế (súng kíp), đạn ghém, thuốc súng cùng bộ quần áo Hùng mặc trên người. Đến sáng 15/8/2015, Hùng cùng chị Hán chạy trốn đến địa phận thuộc thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thì bị bắt giữ. Ngày 28/10/2015, tại Trung tâm văn hóa thông tin huyện Văn Yên (Yên Bái), Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hùng mức án tử hình vì có hành vi "Giết người". >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp "làm bậy" với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

