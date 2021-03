Hàng loạt bị can trong các vụ án gây xôn xao bị truy tố

Đề nghị truy tố 36 bị can vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Ngày 2/3, Bộ Công an đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 36 bị can về tội "vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. (8 trong tổng số 36 bị can). Đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ "băng áo cam": Ngày 2/3, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ "băng áo cam" về các tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng trên liên quan đến vụ "băng áo cam" xông vào đập phá, đi thành đoàn gây náo loạn trên đường phố bức xúc trong dư luận. Tiếp viên hàng không đẹp trai làm lây lan COVID-19: Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Dương Tấn Hậu, tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Truy tố kẻ đâm chết nghệ sĩ Opera Mạnh Dũng: Ngày 1/3, Công an TP.Hà Nội đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Dương Quang Bình (44 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Giết người. Bình trước khi đâm chết em rể - nghệ sĩ ưu tú Mạnh Dũng - đã gây gổ với vợ chồng em gái rồi châm lửa đốt xe máy. Cơ quan chức năng xác định Bình rối loạn loạn thần do sử dụng nhiều loại ma tuý, chất kích thích khác. Đề nghị truy tố 10 bị can vụ bằng giả tại Đại học Đông Đô: Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 10 bị can về tội Giả mạo trong công tác xảy ra tại Đại học Đông Đô. Cơ quan điều tra xác định Dương Văn Hòa (Cựu Hiệu Trưởng trường Đại học Đông Đô) phải chịu trách nhiệm hình sự với 203 cá nhân được Đại học Đông Đô cấp bằng giả. 9 bị can còn lại có vai trò đồng phạm. Nhóm bị can đã hưởng lợi qua việc cấp bằng giả cho 203 trường hợp là 2,6 tỷ đồng. Đối tượng chống người thi hành công vụ: Mới đây, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã kết luận, đồng thời đề nghị truy tố bị can Chế Văn Bò (43 tuổi trú tỉnh Đồng Tháp) tội chống người thi hành công vụ. Chế Văn Bò khai do xe chở quá tải nên khi thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đã không chấp hành mà cố tình chạy thoát. Qua kiểm tra và cân xe, kết quả chiếc xe tải chở hàng hóa vượt quá tải trọng 53%. Nhóm con nghiện chuyên trộm cắp tài sản: Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can về tội trộm cắp tài sản. Những đối tượng không nghề nghiệp, nghiện ma túy, thường tụ tập sử dụng ma túy. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, nhóm đối tượng này liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp, "đá nóng" xe máy trên địa bàn các phường. Người đàn ông nhiều lần dâm ô với nữ sinh lớp 6: Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Đặng Hữu Lợi (49 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Lợi dụng lúc ông T. đi mua rượu và trong nhà chỉ có cháu N. (sinh năm 2009) ở nhà, Lợi đã có hành vi dâm ô với cháu N. Khi phát hiện sự việc, mẹ cháu N. đã trình báo công an điều tra xử lý. Lợi khai nhận, đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu N. 51 bị can làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức: Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông đã kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phương (SN 1996, trú tại xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cùng 50 bị can khác về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các đối tượng chuyên làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, thu giữ nhiều tang vật liên quan, chủ yếu là giấy phép lái xe (GPLX) ô tô, mô tô, xe máy và các loại văn bằng, chứng chỉ.... 3 bị can trong đường dây tổ chức vượt biên trái phép: Công an tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ án tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, xảy ra tại xã Bình Phú (huyện Tân Hồng). Nhóm bị can nêu trên đã tổ chức 2 lần, đưa tổng cộng 8 người Việt Nam vượt biên trái phép sang Campuchia để đi Thái Lan. (1 trong số 3 bị can). >>> Xem thêm video: Khởi tố 80 người trong "băng áo cam" đập phá quán nhậu. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

