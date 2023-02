Hải Phòng: Nhà xưởng sản xuất được “phù phép” thành trung tâm tiệc cưới

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo, giao Sở Tài nguyên Môi trường và UBND quận Lê Chân cùng đơn vị chức năng kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với sai phạm tại Trung tâm tiệc cưới W.JARDIN, địa chỉ 307 Nguyễn Văn Linh, phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Trung tâm tiệc cưới W.JARDIN do Công ty CP ôtô xe máy Hồng Phát (Công ty Hồng Phát) quản lý. Khu đất trên trước đây của Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành, được UBND TP Hải Phòng cho thuê với tổng diện tích 7.509m2, để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà văn phòng, trung tâm thiết kế giới thiệu hàng xuất khẩu và nhà xưởng sản xuất. Thời hạn thuê là 30 năm, bắt đầu từ tháng 15/10/2015 đến 15/10/2045. Đến tháng 11/2020, Công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê cho Công ty Hồng Phát, theo Hợp đồng chuyển nhượng được Sở TNMT Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Tuy nhiên, Công ty Hồng Phát đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang hoạt động kinh doanh tiệc cưới thuộc nhóm mục đích đất thương mại dịch vụ, nhưng chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép. Giữa tháng 1/2023, liên ngành TM&MT và quận Lê Chân đã tổ chức kiểm tra khu đất này, toàn bộ nhà điều hành, nhà kho, xưởng sản xuất trên khu đất đã được Công ty Hồng Phát cải tạo thành các công trình phục vụ cho hoạt động kinh doanh làm trung tâm tiệc cưới. Trong đó khu vực nhà kho, nhà xưởng sản xuất chính, được cải tạo thành hội trường cưới, khu nhà điều hành cải tạo thành khu dịch vụ áo cưới. Lực lượng liên ngành cũng xác định, Công ty Hồng Phát đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh sang đất thương mại dịch vụ. Hoạt động kinh doanh trung tâm tiệc cưới nhưng không có hồ sơ môi trường, xây dựng trái phép, lấn chiếm và xây dựng trái phép trên đất hành lang lưới điện. Trung tâm tiệc cưới W.Jardin nằm ở vị trí đắc địa, mặt đường Nguyễn Văn Linh, gần nút giao Võ Nguyên Giáp - Hồ Sen, trục đường trung tâm của quận Lê Chân (TP Hải Phòng). Trung tâm tiệc cưới này gần siêu thị Aeon Mall, Khu đô thị HoangHuy Commerce, Vinhomes Marina Cầu Rào, Waterfront City. Hiện, các cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang vào cuộc làm rõ sai phạm và xử lý theo quy định pháp luật. >>> Mời độc giả xem thêm video Hàng loạt cán bộ bị khởi tố vì sai phạm đất đai (Nguồn: ANTV)

