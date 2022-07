Hải Dương: Lập 32 tổ công tác 151 “cú đấm thép” tấn công tội phạm

Tối ngày 16/7, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ ra quân thực hiện phương án tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ, khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh (lấy tên là Tổ công tác 151). Tổ công tác 151 được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định thành lập, ra quân thực hiện nhiệm vụ từ tối 16/7/2022 với phương châm chủ động, quyết liệt, đồng bộ, mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ, khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương nói chung. Tổ công tác 151 gồm 5 lực lượng chính, với mục tiêu duy nhất là đảm bảo ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. 2 Tổ công tác 151 của tỉnh gồm các lực lượng: Cảnh sát giao thông - trật tự, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; mỗi tổ công tác gồm 5 cán bộ. 30 Tổ công tác 151 thuộc Công an cấp huyện gồm các lực lượng: Cảnh sát giao thông - trật tự, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy và Công an phường, xã; mỗi tổ đảm bảo từ 5-6 cán bộ. Tổ công tác 151 của Công an tỉnh Hải Dương có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát công khai, được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện và được sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phát hiện, ngăn chặn, trấn áp và bắt giữ ngay các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ, khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm từ cấp tỉnh đến cấp xã, tập trung vào các hành vi: cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, vận chuyển hàng cấm, ma túy, tổ chức đua xe trái phép… Thời gian thực hiện nhiệm vụ của các Tổ công tác tùy theo tình hình, yêu cầu công tác, tập trung vào khoảng thời gian từ 20h00’ngày hôm trước đến 01’h00 ngày hôm sau, đặc biệt tập trung vào các ngày lễ, ngày nghỉ, ngày diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương và trong thời gian diễn ra các trận thi đấu bóng đá của Đội tuyển Việt Nam Tại Lễ ra quân, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã phát lệnh ra quân triển khai Tổ công tác 151 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn toàn tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương và tổ công tác 151 công an tỉnh phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuần tra, phát hiện, xử lý vi phạm phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu chính trị, nghiệp vụ và pháp luật; kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo bình yên trên các tuyến đường giao thông. Khi thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phát huy tính sáng tạo trong công tác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệnh Công an Nhân dân; quy trình, quy chế công tác, ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, không để xảy ra tiêu cực, sai phạm trong khi thi hành nhiệm vụ. Ngay sau Lễ ra quân tại Công an tỉnh, Công an 12 huyện, thị xã, thành phố đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân các Tổ công tác 151 thuộc Công an cấp huyện. Với quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn lực lượng Công an tỉnh Hải Dương, sự ra đời của các Tổ công tác 151 mang sứ mệnh là “cú đấm thép” đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. >>> Mời độc giả xem thêm video Hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Nguồn: THĐT

