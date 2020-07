Hải Dương: Công ty Việt Thanh cải tạo đường, dân khốn khổ vì “bão bụi”

Tuyến đường huyện ĐH 01 (quốc lộ 37 cũ) tại huyện Ninh Giang, Hải Dương đang được cải tạo, nâng cấp đường theo quyết định phê duyệt của UBND huyện Ninh Giang đầu năm 2020 qua địa phận các xã Đồng Tâm; Vĩnh Hòa, Tân Hương. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Việt Thanh. Tuy nhiên, trong những tháng qua, việc thi công cải tạo nâng cấp tuyến đường này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Bởi việc thi công đã khiến tuyến đường luôn trong cảnh bụi mù mịt, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Theo phản ánh của người dân, quá trình thi công đường, đơn vị thi công có tưới nước nhưng đoạn đường luôn trong cảnh bụi bặm. Người đi đường đã khốn khổ nhưng những người sống ven đường còn khổ hơn khi phải sống chung với bụi. Mở cửa ra là bụi vào nhà, bụi phủ kín mái nhà, cây cối... Bụi bặm do thi công đường khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Bình thường đã bụi khi có phương tiện đi qua càng bụi hơn. Bụi phủ mịt mờ.... ...Ảnh hưởng đến môi trường. Và gây mất an toàn giao thông. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thiện 90% tuyến đường nhưng người dân chưa biết khi nào mới hết sống chung với bụi. Nhà ven đường bụi phủ trắng xóa mái nhà. Phương tiện di chuyển càng nhiều bụi càng cuộn lên. Người đi đường cùng khốn khổ vì bụi. Đơn vị thi công có tưới nước... Nhưng lượng nước không đủ để làm ướt đường. Chỉ được lúc, đường lại khô, bụi lại xuất hiện. Đoạn đường thi công nham nhở. Nhiều đoạn tiềm ẩn nguy hiểm do thi công, đơn vị thi công chỉ chằng tạm bợ. Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên. Clip ghi lại cảnh bụi mờ mịt do nâng cấp cải tạo đường.

