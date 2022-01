Hải “bánh” bật khóc khi ra tù sau 22 năm thụ án vụ giết Dung "Hà"

Sáng 27/11, ông Nguyễn Tuấn Hải (biệt danh Hải "bánh") vừa được ra tù sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người trong vụ án giết nữ “trùm giang hồ” Dung Hà. Vừa bước ra khỏi cổng trại giam Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), Hải bánh đã bật khóc sau thời gian dài thụ án. Hải“bánh” từng là đối tượng giang hồ trong băng nhóm Năm Cam, bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho Trương Văn Cam (biệt danh Năm Cam) gây ra vụ giết trùm giang hồ Dung Hà gây chấn động dư luận. Năm 2003, TAND TP HCM tuyên Trương Văn Cam (Năm Cam) và 5 bị cáo khác bị toà tuyên án tử hình. Hải “bánh” bị tòa án tuyên mức án chung thân về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra Hải “Bánh” còn chịu hình phạt 1 năm tù trong vụ cố ý gây thương tích tại quán ăn Tân Hải Vân. Tổng hợp hình phạt mà Hải chịu án là chung thân. Từ mức án chung thân, Hải "Bánh" được giảm xuống 30 năm rồi tiếp tục được giảm án. Thời gian đầu thụ án tại trại giam Xuân Lộc, Hải “Bánh” được đánh giá là người lỳ lợm, bất cần đời...bản chất giang hồ vẫn còn nguyên. Nhưng sau khi được các quản giáo luân phiên “đấu tranh”, thuyết phục, động viên…thì Hải thay đổi, chịu tiếp thu và yên tâm cải tạo. Khi còn thụ án, tâm sự với báo chí, Hải “bánh” nói rằng, các phạm nhân ở đây ai cũng mong muốn được tự do. Nhưng tự do thì càng phải cố gắng chấp hành cải tạo tốt, mới được giảm án, được về sớm…. Thời gian trong tù, Hải "bánh" từng chia sẻ với báo chí: "Nhiều lúc nằm trong trại giam nghĩ lại tất cả những điều gì mình đã làm trước đây, mọi thứ như cuốn phim hiển hiện trong đầu tôi không thiếu một chi tiết nào. Những lúc như vậy, tôi không nghĩ ai có lỗi với mình mà chỉ thấy dằn vặt sao mình lại làm như vậy. Họ cũng là con người mà mình lại chém, lại giết. Ở trong này, cái quý giá nhất của một con người, không phạm nhân nào có, đó là "tự do", vậy tại sao mình còn phải chà đạp lên nhau nữa để làm gì". Hải “bánh” từng nói rằng: “Nếu người nào hiểu biết một chút thì hãy nhìn gương bọn em và anh Năm (Năm Cam). Đến tầm cỡ như anh Năm, quyền lực như thế…còn phải trả giá, bọn em cũng một thời oai hùng đến bây giờ cũng còn có gì đâu. Những ai muốn làm giang hồ, làm chuyện bậy bạ, hãy nhìn tấm gương của tôi đây”. Hành trình phục thiện của Hải “bánh” sau 22 năm thụ án và giọt nước mắt khi ra khỏi cánh cổng trại giam, ai cũng tin, Hải “bánh” đã thật sự hướng thiện và sẽ sống có ích cho xã hội trong thời gian tới. Tâm sự của trùm giang hồ Hải "bánh": “Cứ nhìn gương bọn em mà sửa đổi”

