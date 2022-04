Hai “anh hùng đời thực” xả thân, cứu người dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Trung úy PCCC dũng cảm cứu sống nhiều người đuối nước khi tắm biển. Khoảng 9h sáng 10/4, tại khu Resort Zenna, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, một nhóm du khách hơn 10 người từ TPHCM đang tắm biển. Khi đó, thủy triều dâng cao khiến 4 du khách bị sóng cuốn ra xa bờ. Nghe tiếng tri hô, một số người tắm biển gần đó đã cùng lực lượng cứu hộ lao xuống cứu người. Trong số những người tham gia cứu hộ có trung úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai. Khi đó,Trung uý Thái Ngô Hiếu đang cùng gia đình đi nghỉ lễ tại đây đã nghe thấy tiếng kêu cứu. Ngay lập tức Trung uý Hiếu đã băng nhanh đến khu vực có người bị nạn, đưa được 3 người vào bờ. Khi đó, tất cả các nạn nhân được đưa vào bờ đều trong tình trạng đã bất tỉnh, tay chân tím tái. Bằng những kỹ năng, nghiệp vụ được tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu, nam cảnh sát đã nhanh chóng hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực và cứu sống được nạn nhân. 3 người bị nạn được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Khi biết còn 1 nạn nhân nữa vẫn mất tích, anh Hiếu cùng các cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tổ chức tìm kiếm nhưng khi tìm thấy nạn nhân đã không qua khỏi. Nạn nhân là nữ du khách 23 tuổi, trôi dạt cách vị trí xảy ra vụ tai nạn vài trăm mét. Đây cũng là điều tiếc nuối của “anh hùng đời thực” Thái Ngô Hiếu. Trung úy Hiếu chia sẻ: “Dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng tôi chỉ đưa được 4 nạn nhân vào bờ, không ngờ vẫn còn người mất tích bị chìm dưới nước trước đó nên không cứu được. Tôi rất tiếc...”. Đồng thời, anh Hiếu nói rằng: “việc cứu người đuối nước là bình thường và là việc nên làm. Là chiến sĩ cảnh sát nhân dân, khi gặp sự việc nguy cấp hay bất cứ hoàn cảnh nào, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu người dân”. Đây không phải là lần đầu tiên trung úy Thái Ngô Hiếu cứu người. Anh Hiếu cũng từng là tấm gương người tốt việc tốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vào năm 2021. Là chiến sĩ công an nhân dân, anh từng tham gia vào nhiều vụ việc rất nguy hiểm, khó khăn như vụ xe tải mất phanh lao xuống hồ vào ngày 7/12/2020, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ sập đổ công trình xây dựng tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom. Hình ảnh trung úy Thái Ngô Hiếu cùng vợ . Cựu lính hải quân nhảy từ cầu cao 30m xuống sông cứu nữ sinh. Một câu chuyện cứu người cảm động trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương chính là việc cựu lính hải quân Nguyễn Văn Chính (28 tuổi, trú tại khu 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu) khi nhảy 30 m từ trên cầu Thịnh Long (nối huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cứu sống một nữ sinh lớp 8. Theo anh Chính kể lại, khoảng 17h30 ngày 9/4, trên đường đi làm về nhà, khi đi qua cầu Thịnh Long, thấy mọi người nhốn nháo, hô hoán có người nhảy cầu tự tử, anh chạy ra phía thành cầu. Thấy một người áo trắng đang chới với, anh Chính nhảy luôn xuống sông rồi bơi ra chỗ bé gái, cứu được nữ sinh này vào bờ an toàn. Sau hành động dũng cảm của anh Chính, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên nhảy cầu cứu người tự tử, thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ của cư dân mạng. Trong video, một bé gái đã nhảy từ cầu Thịnh Long xuống sông Ninh Cơ và chới với dưới dòng nước. Người dân phát hiện vụ việc đã hô hoán cứu cháu bé. Ngay lập tức, một nam thanh niên đã dũng cảm nhảy từ cây cầu cao 30m so với mặt nước xuống và bơi lại gần đưa cháu bé vào bờ an toàn. “Sau khi đưa được bé gái vào bờ, tôi về nhà ngay mà không hề hay biết hành động dũng cảm của mình được người dân chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người gọi anh là "người hùng”, anh Chính nói. Hành động dũng cảm của anh Chính đã nhận về "cơn mưa" lời khen tặng từ cư dân mạng. Được biết, anh Chính từng là lính hải quân và mới xuất ngũ, hiện đang làm việc ở một công ty tại quê nhà. >>> Mời độc giả xem thêm video Thượng úy nhảy từ cầu cao 20m cứu người ở Hà Nam. Nguồn: THDT

