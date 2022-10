Hà Nội: Phát hiện thi thể nam giới cùng chiếc xe máy dưới cống

Ngày 11/10, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, vị lãnh đạo Công an xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết trên địa bàn vừa phát hiện thi thể nam giới cùng chiếc xe máy dưới cống trạm bơm. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện cống trạm bơm thuộc thôn Vĩnh Mộ, xã Nguyễn Trãi có 1 chiếc xe máy cắm đầu xuống, lổi phần đuôi xe lên BKS 88E1-169.67. Nhận được tin báo Công an xã Nguyễn Trãi đã báo cáo Lãnh đạo công an huyện Thường Tín. Lãnh đạo Công an huyện đã cử đội ĐTTH, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Đến khoảng 10h15 cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở dưới cống. Nạn nhân được xác định là anh H.N.M. (SN 1994, trú huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), hiện đang ở thôn Ngọc Liễu, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội. Qua xác minh sơ bộ anh H.N.M có uống rượu ở thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội đến khoảng 21h30 ngày 10/10, Anh Mỹ đi xe máy BKS 88E1-169.67 đi một mình về nhà ở xã Nghiêm Xuyên thì bị xảy ra tai nạn. Hiện vụ phát hiện thi thể nam giới cùng chiếc xe máy dưới cống trạm bơm ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: \Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy, trôi trên sông Sài Gòn. Nguồn: ĐTHĐT.

