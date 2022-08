Hà Nội: Nguy cơ cháy nổ từ loạt quán karaoke ở phố Triều Khúc

Theo phản ánh của người dân xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hiện trên tuyến phố Triều Khúc có hàng loạt quán karaoke như: Night, Phương Dung, Anh Em, Luxury, Phiêu Du 123...hoạt động không đúng quy định, không giấy phép, kinh doanh tự phát, không nghiệm thu PCCC và không bảo đảm an ninh trật tự...Vụ cháy ở một quán karaoke tại Quan Hoa, quận Cầu Giấy khiến 3 chiến sĩ hy sinh càng khiến người dân nơi đây thấp thỏm, lo âu về hậu quả tương tự. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dọc tuyến phố Triều Khúc, xã Tân Triều có khoảng 8 quán karaoke hạng trung, chủ yếu phục vụ người lao động và sinh viên. Các quán karaoke đều được cải tạo từ kiến trúc nhà ở riêng nên có nhiều hạng mục cơi nới. Thậm chí còn không được thiết kế lối thoát hiểm riêng theo quy định PCCC đối với quán bar, karaoke. Thậm chí, toàn bộ cửa sổ, lan can của quán đều bị treo biển quảng cáo phủ rộng, bịt kín cửa sổ gây nguy cơ cháy nổ và làm khó công tác cứu hộ, chữa cháy nếu xảy ra sự cố. Các phòng karaoke trên phố Triều Khúc đều có thiết kế cách âm kín mít với nhiều thiết bị âm thanh, ánh sáng... Nhiều quán nằm sâu trong ngõ nhỏ và hoạt động đêm muộn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thực tế, tháng 11/2020, ngay trên phố Triều Khúc, một người đàn ông 61 tuổi đã dùng “bom xăng” ném sang nhà hàng xóm để dằn mặt vì tiếng ồn karaoke đêm muộn. Một quán hiếm hoi trên phố Triều Khúc có hệ thống thang thoát hiểm độc lập. Tuy nhiên, dàn dây điện giăng lối càng khiến nguy cơ cháy nổ, chập điện xảy ra. Ngay sát cạnh cũng là một quán karaoke nhưng lại có thang thoát hiểm "nửa vời", lưng chừng. Dây điện bủa vây quán karaoke khiến nguy cơ cháy nổ cao. Trong khi, hầu hết các quán karaoke tại phố Triều Khúc đều thiếu và trang bị sơ sài dụng cụ PCCC. Quán karaoke nằm trọng con hẻm nhỏ chật chội, lực lượng PCCC khó tiếp cận khi xảy ra sự cố. Hệ thống giàn thép được cho là cầu thang thoát hiểm của quán karaoke khá chằng chịt và vướng víu. Trên giàn thép đặt cả cục nóng của điều hoà. Ngày 3/8. PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ và phản ánh tình trạng trên đến với lãnh đạo UBND xã Tân Triều, nhưng chưa nhận được sự phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có). Ngày 1/8/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Công điện 683/CĐ-TTg về vụ cháy tại số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Theo đó, yêu cầu Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng

thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.



