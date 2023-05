Hà Nội: Nắng nóng đỉnh điểm như thiêu đốt khiến người dân vật vã

Theo ghi nhận của PV, vào hơn 12h trưa 6/5, nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ tại Hà Nội lên tới 41 độ C, khiến nhiều người ra đường phải mặc trang phục chống nắng, bịt khẩu trang, đeo kính che chắn kín để chống chọi với cái nắng gay gắt đầu mùa. Nắng nóng khiến người tham gia giao thông bất chấp nguy hiểm tập trung chờ đèn đỏ dưới bóng cây râm mát. Người che ô, người trùm áo lên đầu và chạy thật nhanh sang đường tìm nơi bóng mát.Gương mặt sạm đen của người lao động vất vả khi đi dưới cái nắng như thiêu đốt. Ông Phạm Văn Dậu (80 tuổi, Hà Nội) làm nghề bơm vá xe đạp, xe máy tại quận Thanh Xuân chia sẻ: “Nắng nóng như thế này tôi chỉ làm được nửa buổi thôi. Hôm qua và nay tôi thấy nóng hơn cả so với mọi hôm, tôi phải chọn chỗ râm mát để trú". Tại bến xe Giáp Bát, oi bức của thời tiết cộng thêm sức nóng của động cơ ô tô khiến không khí tại đây càng thêm hầm hập. Nhiệt độ mặt đường PV đo được tại bến xe Giáp Bát lúc 13h là hơn 50 độ C. Theo chuyên gia cảnh báo, nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, do sốc nhiệt khi tiếp xúc nền nhiệt cao. Vì vậy, người cao tuổi, trẻ nhỏ... hạn chế ra đường lúc nắng nóng. Để giảm nhiệt, nhiều người dân chủ động phun xịt nước làm mát mặt đường. Thời điểm này các quán nước giải khát luôn đông khách. Các quán bia hơi cũng là điểm đến của các đáng mày râu khi trời oi bức. >>> Mời độc giả xem thêm video Nắng nóng kỷ lục và sự thích nghi của con người (Nguồn: VTV24):

