Hà Nội: Giăng “bẫy” dây thép gai ở chung cư Hateco Apollo

Chiều 12/4, đoạn đường sát cạnh chung cư Hateco Apollo, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bất ngờ bị một số người dân đóng cột kiên cố, giăng dây thép gai để ngăn đôi đoạn đường với mục đích phản đối việc chủ đầu tư dự án chung cư Hateco hết thời hạn thuê đất nhưng không hoàn trả. Hàng dài dây thép gai chừng 100 mét được dựng lên lộ thiên khiến nhiều cư dân lo lắng về tính an toàn khi thường xuyên di chuyển trên đoạn đường này. Việc dựng rào thép gai của các hộ dân địa phương được chứng kiến bởi cán bộ UBND và công an phường Phương Canh. Dù vậy, hàng dài thép gai vẫn được dựng lên mà không bị ngăn cản. Anh Nguyễn Q.Đ, cư dân tòa CT2, chung cư Hateco bức xúc: "Không rõ vấn đề thuê đất giữa các hộ dân địa phương và chủ đầu tư như thế nào, nhưng việc dựng rào thép gai lộ thiên ngay đoạn đường có đông cư dân di chuyển rất phản cảm và gây mất an toàn. Đặc biệt, khu vực có nhiều cháu nhỏ qua lại khiến người dân càng thêm lo lắng". Trước đó, người dân địa phương cũng đã dựng hàng rào bằng các tấm tôn có cạnh sắc khiến cư dân lo lắng. Sau nhiều trận mưa gió, các tấm tôn bị đổ sập và nằm la liệt trên đoạn đường. Nay hàng rào đã được thay thế bằng các cọc kiên cố và thép gai. Nhiều cư dân bày tỏ sự lo ngại về sự cố tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra nếu giăng thép gai ngay giữa đường. Được biết, Công ty cổ phần tập đoàn Hateco (Tập đoàn Hateco) là chủ đầu tư dự án nhà ở Hateco Apollo tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Trong quá trình thực hiện dự án, năm 2019, chỉ huy trưởng của dự án đứng ra ký hợp đồng thuê đất với các hộ dân có đất liền kề với đất của dự án. Thời hạn thuê đất là từ 2 đến 3 năm, tùy từng hộ gia đình. Mục đích thuê đất là làm đường công vụ tạm thời phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, đến nay thời hạn thuê đất đã hết, dự án của Tập đoàn Hateco đã hoàn thành, nhưng bên thuê đất không trả lại quyền sử dụng đất cho người dân. Dù vậy, việc các hộ dân giăng dây thép gai khiến nhiều cư dân lo lắng vì đây có thể là "bẫy gai" ở khu vực có hàng nghìn người sinh sống. >>> Mời độc giả xem thêm video Kinh hoàng khoảnh khắc ô tô “điên” lao vào dòng người trên đường (Nguồn: Kienthucnet):

Chiều 12/4, đoạn đường sát cạnh chung cư Hateco Apollo, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bất ngờ bị một số người dân đóng cột kiên cố, giăng dây thép gai để ngăn đôi đoạn đường với mục đích phản đối việc chủ đầu tư dự án chung cư Hateco hết thời hạn thuê đất nhưng không hoàn trả. Hàng dài dây thép gai chừng 100 mét được dựng lên lộ thiên khiến nhiều cư dân lo lắng về tính an toàn khi thường xuyên di chuyển trên đoạn đường này. Việc dựng rào thép gai của các hộ dân địa phương được chứng kiến bởi cán bộ UBND và công an phường Phương Canh. Dù vậy, hàng dài thép gai vẫn được dựng lên mà không bị ngăn cản. Anh Nguyễn Q.Đ, cư dân tòa CT2, chung cư Hateco bức xúc: "Không rõ vấn đề thuê đất giữa các hộ dân địa phương và chủ đầu tư như thế nào, nhưng việc dựng rào thép gai lộ thiên ngay đoạn đường có đông cư dân di chuyển rất phản cảm và gây mất an toàn. Đặc biệt, khu vực có nhiều cháu nhỏ qua lại khiến người dân càng thêm lo lắng". Trước đó, người dân địa phương cũng đã dựng hàng rào bằng các tấm tôn có cạnh sắc khiến cư dân lo lắng. Sau nhiều trận mưa gió, các tấm tôn bị đổ sập và nằm la liệt trên đoạn đường. Nay hàng rào đã được thay thế bằng các cọc kiên cố và thép gai. Nhiều cư dân bày tỏ sự lo ngại về sự cố tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra nếu giăng thép gai ngay giữa đường. Được biết, Công ty cổ phần tập đoàn Hateco (Tập đoàn Hateco) là chủ đầu tư dự án nhà ở Hateco Apollo tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Trong quá trình thực hiện dự án, năm 2019, chỉ huy trưởng của dự án đứng ra ký hợp đồng thuê đất với các hộ dân có đất liền kề với đất của dự án. Thời hạn thuê đất là từ 2 đến 3 năm, tùy từng hộ gia đình. Mục đích thuê đất là làm đường công vụ tạm thời phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, đến nay thời hạn thuê đất đã hết, dự án của Tập đoàn Hateco đã hoàn thành, nhưng bên thuê đất không trả lại quyền sử dụng đất cho người dân. Dù vậy, việc các hộ dân giăng dây thép gai khiến nhiều cư dân lo lắng vì đây có thể là "bẫy gai" ở khu vực có hàng nghìn người sinh sống. >>> Mời độc giả xem thêm video Kinh hoàng khoảnh khắc ô tô “điên” lao vào dòng người trên đường (Nguồn: Kienthucnet):