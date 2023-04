Hà Nội: Đường Xã Đàn sau 6 năm phá dỡ bậc thềm lấn vỉa hè

Tháng 3/2017, trong đợt ra quân đồng loạt bảo đảm trật tự giao thông, đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều ngôi nhà trên phố Xã Đàn, Tây Sơn, Tôn Đức Thắng... có bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè đã bị lực lượng liên ngành phá dỡ. Theo ghi nhận của PV, hiện nhiều ngôi nhà trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) đã xây lại bậc thềm tái lấn vỉa hè hoặc dùng cầu tạm bằng thép để đi lại phục vụ nhu cầu kinh doanh, sinh hoạt. Bậc thềm được xây lại với nhiều kiểu dáng, gạch, xi măng ốp khác nhau. Bậc thang lên xuống của hộ kinh doanh này chiếm phần diện tích lớn của vỉa hè. Rất nhiều bậc thềm xuất hiện lại trên phố Xã Đàn sau 6 năm bị phá bỏ. Bên cạnh những bậc thềm bằng xi măng, gạch thì một số hộ lại làm bậc "di động" bằng sắt thép. Hộ kinh doanh này sử dụng cả bậc thềm và cầu thang dẫn lên nhà bằng sắt. Theo một số hộ kinh doanh trên phố Xã Đàn cho biết, sau khi bậc thềm ngoài cùng bị lực lượng chức năng phá dỡ, do cốt nền nhà quá cao khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Vì thế họ đã làm bậc thềm, cầu thang "di động" nhỏ gọn bằng thép, thay vì tái lấn chiếm vỉa hè bằng bậc xi măng ốp đá. Còn một số hộ khác lại cho rằng, làm bậc tạm bằng sắt đi lại khá bất tiện, không chắc chắn bằng bậc xi măng. Thậm chí để tiết kiệm chí phí, một hộ kinh doanh còn sử dụng cả bậc thềm bằng gỗ. Theo các chuyên gia đô thị, khi bị đập bỏ đi các cầu dẫn, bục bệ, bậc tam cấp dẫn vào nhà, nhiều hộ dân sinh sống ngoài mặt phố, đặc biệt là các hộ có mặt nền nằm cao so với cốt đường sẽ gặp một số khó khăn trước mắt trong sinh hoạt hàng ngày hoặc ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Tuy nhiên, những khó khăn đó hoàn toàn có thể khắc phục và chỉ là nhỏ so với của những phần vỉa hè thông thoáng, đồng bộ đang dần hiện hữu cho một diện mạo đô thị sạch đẹp. Khi biết đặt lợi ích chung lên trên hết, chính những cư dân của một đô thị hiện đại sẽ được hưởng không gian đáng sống.

Tháng 3/2017, trong đợt ra quân đồng loạt bảo đảm trật tự giao thông, đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều ngôi nhà trên phố Xã Đàn, Tây Sơn, Tôn Đức Thắng... có bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè đã bị lực lượng liên ngành phá dỡ. Theo ghi nhận của PV, hiện nhiều ngôi nhà trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) đã xây lại bậc thềm tái lấn vỉa hè hoặc dùng cầu tạm bằng thép để đi lại phục vụ nhu cầu kinh doanh, sinh hoạt. Bậc thềm được xây lại với nhiều kiểu dáng, gạch, xi măng ốp khác nhau. Bậc thang lên xuống của hộ kinh doanh này chiếm phần diện tích lớn của vỉa hè. Rất nhiều bậc thềm xuất hiện lại trên phố Xã Đàn sau 6 năm bị phá bỏ. Bên cạnh những bậc thềm bằng xi măng, gạch thì một số hộ lại làm bậc "di động" bằng sắt thép. Hộ kinh doanh này sử dụng cả bậc thềm và cầu thang dẫn lên nhà bằng sắt. Theo một số hộ kinh doanh trên phố Xã Đàn cho biết, sau khi bậc thềm ngoài cùng bị lực lượng chức năng phá dỡ, do cốt nền nhà quá cao khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Vì thế họ đã làm bậc thềm, cầu thang "di động" nhỏ gọn bằng thép, thay vì tái lấn chiếm vỉa hè bằng bậc xi măng ốp đá. Còn một số hộ khác lại cho rằng, làm bậc tạm bằng sắt đi lại khá bất tiện, không chắc chắn bằng bậc xi măng. Thậm chí để tiết kiệm chí phí, một hộ kinh doanh còn sử dụng cả bậc thềm bằng gỗ. Theo các chuyên gia đô thị, khi bị đập bỏ đi các cầu dẫn, bục bệ, bậc tam cấp dẫn vào nhà, nhiều hộ dân sinh sống ngoài mặt phố, đặc biệt là các hộ có mặt nền nằm cao so với cốt đường sẽ gặp một số khó khăn trước mắt trong sinh hoạt hàng ngày hoặc ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Tuy nhiên, những khó khăn đó hoàn toàn có thể khắc phục và chỉ là nhỏ so với của những phần vỉa hè thông thoáng, đồng bộ đang dần hiện hữu cho một diện mạo đô thị sạch đẹp . Khi biết đặt lợi ích chung lên trên hết, chính những cư dân của một đô thị hiện đại sẽ được hưởng không gian đáng sống.