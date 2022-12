Hà Nội: Bưởi cổ thụ giá 100 triệu đồng chờ đại gia đón

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng những ngày gần đây bưởi cảnh đã bắt đầu nhộn nhịp, được bày bán trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội).Ông Nguyễn Kim Thắng, chủ nhà vườn Kim Thắng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: "Tôi đã vận chuyển cây ra đây bán được gần một tháng. Năm ngoái ảnh hưởng dịch bệnh, tình hình kinh tế khó khăn chung nên tôi không dám tung ra thị trường nhiều cây. Năm nay đã ổn định nên tôi làm số lượng cây nhiều hơn." Dự đoán sức mua năm nay sẽ tăng cao, ông Thắng đưa ra thị trường khoảng 160 cây, nhiều gấp đôi năm trước. "Chậu bưởi cảnh nhỏ nhất có giá dao động khoảng 3,5 - 4 triệu đồng/cây; chậu to sẽ đắt hơn, vài chục triệu đồng cũng có, tuỳ thuộc vào độ to của gốc, số quả và tuổi đời." Cây bưởi cảnh cổ thụ có tuổi đời trên 50 năm, dáng trực được ông Thắng chào bán 100 triệu đồng. Gốc cây cổ thụ to, sần sùi, thô ráp. Theo chủ nhà vườn, bưởi cảnh có nhiều kiểu dáng độc lạ như: dáng huyền, dáng trực, tam đa, song thân… Để hoàn chỉnh một cây đưa lên chậu được phải mất ít nhất 3 năm chăm sóc.Do là dòng bưởi cảnh, quả trên cây ít nên phải ghép thêm quả. Lượng quả ghép chiếm khoảng 70%, quả thật chỉ 30%, đều là giống bưởi Diễn. Có thể nhìn rõ vết ghép quả. Công đoạn ghép quả diễn ra vào khoảng tháng 3, tháng 4 để đúng dịp Tết Âm lịch cây sẽ có quả. Khi có khách mua, nhà vườn sẽ dùng túi lilon, băng dính cuốn cố định quả lại tránh việc rung lắc, rơi quả khi vận chuyển. >>> Mời độc giả xem thêm video Hạ Long chuẩn bị vụ hoa Tết 2021 (Nguồn: QTV)

