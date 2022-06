Hà Nam: Cháy cửa hàng tạp hóa, nhân viên giao nước tử vong

Ngày 27/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, khoảng 09h00 sáng cùng ngày, tại cửa hàng tạp hóa Phương Mai của anh Lê Văn Phương (SN 1973, trú tại số nhà 150 đường Nguyễn Văn Trỗi, Tổ 3, Phường Minh Khai, TP Phủ Lý) xảy ra vụ cháy tại tầng 3, tầng 4, tầng 5. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam) Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh điều 7 xe chữa cháy các loại và trên 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam) Đến khoảng 11h00 cùng ngày, đã đưa được 5 người thoát ra khỏi đám cháy (trong đó, có 3 người an toàn, còn anh Đ.Đ.D. (SN 2005, trú tại Liêm Tuyền, Phủ Lý), là nhân viên cửa hàng, bị bỏng. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam) Anh N.V.H. (SN 2000, HKTT tại Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn, hiện đang tạm trú tại Minh Khai, TP Phủ Lý), là nhân viên giao nước), bị ngất do ngạt khí và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, đến 12h00 cùng ngày thì tử vong). Đến 11h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam) Hiện, vụ cháy cửa hàng tạp hóa khiến nhân viên giao nước tử vong ở Hà Nam đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam) >>> Xem thêm video: Cháy cửa hàng bách hóa, 3 người thiệt mạng ở TP.HCM. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

