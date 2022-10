Giết nữ nhân viên massage xinh đẹp, sát thủ trả giá đắt

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/4/2022, một người bạn của chị D.T.H. (35 tuổi, quê Hòa Bình) sau khi liên lạc bằng điện thoại không được đã tới căn phòng trọ của chị H. ở tầng 2 một chung cư mini trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi mở được cửa để vào trong phòng, mọi người tá hoả phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Nhiều đồ vật trong phòng bị xáo trộn. Trên thi thể nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Tiếp nhận tin báo của người dân khi phát hiện thi thể chị H., Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành điều tra. (Ảnh VOV) Bằng các biên pháp nghiệp vụ, sau khi xác định nghi phạm tên Phùng Văn Vinh (SN 1994, trú tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đang bỏ trốn vào Nam bằng đường bộ, trên xe khách, Ban chuyên án đề nghị công an các tỉnh phối hợp. (Ảnh: Vietnamnet) Khoảng 20h30 ngày 15/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo của Công an TP Hà Nội về việc đối tượng Phùng Văn Vinh liên quan đến vụ án giết người tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy đang trên đường bỏ trốn bằng xe khách vào phía Nam. Đặc điểm nhận dạng đối tượng là tóc màu ánh kim, có hình xăm bông hoa trên cánh tay trái. (Ảnh: Cục CSGT) Ngay sau đó, Phòng CSGT đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, rà soát các phương tiện nghi vấn. Đồng thời, triển khai 3 tổ tuần tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trên tuyến khẩn trương chốt chặn trên tuyến QL1, đường Hồ Chí Minh để kiểm tra, phát hiện, bắt giữ đối tượng. Đến khoảng 21h cùng ngày, tại Km 605, trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn đi địa bàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) tổ tuần tra đã dừng kiểm tra xe khách loại 45 chỗ của hãng xe Mai Linh, mang BKS 30Z -7879 đang đi từ Bắc vào Nam. (Ảnh: Cục CSGT) Quá trình kiểm tra, phát hiện 1 nam hành khách có đặc điểm nhận dạng giống như đặc điểm đối tượng do Công an Hà Nội cung cấp nên tiến hành khống chế, bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho những hành khách khác. Qua khai thác ban đầu tại hiện trường, đối tượng Phùng Văn Vinh khai nhận hành vi giết người tại địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: Cục CSGT) Theo điều tra, tháng 9/2021, Vinh quen chị D.T.H. (35 tuổi, quê Hòa Bình) qua một nhóm Facebook. Thấy người phụ nữ xinh đẹp này hành nghề massage tại nhà, Vinh thường xuyên đến phòng trọ của chị H. để massage và quan hệ tình dục. Hai người còn thỏa thuận rằng nếu Vinh môi giới, tìm người đến nhà trọ của H. để massage và quan hệ tình dục thì sẽ được trả công 500.000 đồng mỗi khách. Từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022, Vinh đã môi giới nhiều lượt khách cho H. Tổng số tiền chị H. phải trả cho Vinh là 77,5 triệu đồng. Chị H. đã thanh toán được 17,5 triệu. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3/2022, Vinh cho chị H. vay 15 triệu đồng nên tổng nợ mà chị H. phải trả là 75 triệu đồng. Ngày 12/4, sau nhiều lần thúc chị H. trả nợ nhưng không được, Vinh đến nhà trọ để đòi tiền. Tại đây, chị H đã massage và cho Vinh và quan hệ tình dục. Sau đó, chị H. trả trước 6 triệu đồng rồi xin khất nợ khoản còn lại, nhưng Vinh không đồng ý. (Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống) Do bực tức, Vinh đã hành hung chị H. Khi bị người phụ nữ này cắn vào tay và chống trả, Vinh đã dùng dao gọt hoa quả đâm chị H. Dù khi đó nạn nhân đã van xin, nhưng Vinh vẫn tiếp tục đâm đối phương tổng cộng 47 nhát khiến chị H. tử vong. Gây án xong, Vinh tẩy xóa dấu vết hiện trường, tắm rửa rồi lấy đi của bị hại 3 điện thoại, 4 triệu đồng. Trên đường bỏ trốn vào TP HCM, Vinh bị công an phát hiện, bắt giữ tại địa phận tỉnh Quảng Bình. Quá trình điều tra, Vinh thừa nhận sát hại chị H., anh ta cũng khai vứt 2 điện thoại của nạn nhân xuống sông Hồng, chiếc Iphone 12 còn lại, Vinh bán được hơn 10 triệu đồng. (Ảnh: Người lao động) Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử bị cáo Phùng Văn Vinh về các tội "Giết người, cướp tài sản". Sau khi nghị án, HĐXX nhận định: Hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Bị cáo đã quyết thực hiện hành vi đến cùng, khi bị hại đã kêu xin nhưng vẫn tiếp tục ra tay. Hành vi này thể hiện sự tàn nhẫn, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Dù bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải nhưng HĐXX xét thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên phải áp dụng hình phạt cao nhất. TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Vinh mức án Tử hình về tội Giết người; 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là Tử hình. Buộc bị cáo Vinh phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 436 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

