Giết người, phân xác và loạt trọng án được phá nhờ camera an ninh

Hình ảnh camera tố nghi phạm giết - hiếp - cướp: Cuộc gọi cuối cùng của cô gái: "15h con về nha" rồi mất liên lạc 4 ngày, sau đó là vụ án giết - hiếp - cướp chấn động trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024. Ngày 8/2, tức 29 Tết, chị V.T.T. (25 tuổi, quê Đồng Nai) gọi về nhà báo rằng tầm 3h chiều sẽ về đón Tết cùng gia đình sau một năm làm ăn xa. Thế rồi, cô gái mất tích bí ẩn. Cả gia đình 4 ngày Tết lo lắng, tìm kiếm và lên tận phòng trọ ở TP Thủ Đức (TP HCM) kiểm tra rồi trình báo công an. Trích xuất camera tại đây, cơ quan điều tra ghi nhận một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, liên tục đi ra đi vào phòng trọ và chở theo nhiều túi nilông màu đen. Người này nhanh chóng được xác định là Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang). Tại cơ quan Công an, Khoa khai nhận sau khi giết, hiếp dâm nạn nhân, đối tượng dùng dao phân xác thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông đen, đem đi phi tang. Manh mối tìm ra hung thủ sát hại cô gái 17 tuổi: Ngày 13/10/2023, Tổng đài 113 Công an Hà Nội nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người tại mép bờ sông Hồng (thuộc khu vực thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng). Thi thể nạn nhân được xác định là của H.Y.N (SN 2006, ở quận Ba Đình, TP Hà Nội). Trích xuất camera giám sát, ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng nghi vấn: Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê quán Kiến Xương, Thái Bình). Quá trình bị vây bắt, đối tượng dùng dao tự sát, song được trinh sát kịp thời khống chế bắt giữ. (Khu vực sông nơi phát hiện thi thể nạn nhân) Tạ Duy Khanh khai quen N từ đầu năm 2023 và nạn nhân từng vay anh ta 50 triệu đồng, nhưng chưa trả. Ngày 10/10/2023, Khanh hẹn cô gái đến căn hộ ở Vinhome Ocean Park. Tại đây, họ xảy ra mâu thuẫn nên Khanh dùng dao đoạt mạng N. rồi phân thi thể ra nhiều phần, cho vào thùng xốp. Sau đó Khanh gọi taxi, nhờ tài xế lên phòng bê thùng xốp đựng các phần thi thể xuống xe. Đến khu vực gần miếu Bản ven sông Hồng, Khanh nhờ tài xế bê giúp thùng xốp đến đặt tại bậc lên xuống sông Hồng. Sau khi taxi rời đi, Khanh phi tang một phần thi thể xuống sông, chôn phần khác ven mép sông. Bắt nóng hung thủ giết người trước cổng TAND TP Phú Quốc: Ngày 12/6/2023, Công an TP Phú Quốc và Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Thuận (SN 1983, ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc), nghi phạm ra tay đâm chết 1 người vào tối 11/6 trên đường 30-4, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nạn nhân bị đâm chết được xác định là anh Võ Văn Quí (SN 1982, thường trú thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Theo hình ảnh từ camera an ninh phía trước trụ sở VKSND TP Phú Quốc, tối 11/6, có 3 người đàn ông đứng nói chuyện trên lề đường, đoạn thuộc khu phố 1, phường Dương Đông, trên tay những người này có cầm dao. Sau một lúc lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, một người nằm gục xuống đường. Người dân tri hô thì 2 người kia bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an TP Phú Quốc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức truy bắt được nghi phạm sau 10 giờ gây án. (Người đàn ông nằm gục giữa đường. Ảnh hiện trường ghi lại từ camera) Trích xuất camera, truy tìm kẻ trộm cắp, giết người: Ngày 30/12/2022, nhà ông N.T.G. (53 tuổi, ở xóm Ngòi, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Giang) bị một đối tượng đột nhập. Qua trích xuất camera giám sát, cảnh sát phát hiện kẻ này đã giết ông G. rồi trộm cắp nhiều tài sản. Sau 16 giờ gây án, Vũ Đăng Mạnh (23 tuổi) là nghi phạm đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Theo công an, khoảng 2h ngày 30/12, Mạnh lẻn vào nhà ông N.T.G. Khi bị phát hiện, anh ta dùng hung khí tấn công vợ chồng chủ nhà. Ông N.T.G chết tại chỗ, bà N.T.H (SN 1969, vợ ông G.) chạy ra ngoài kêu cứu và gục trên vũng máu. Bắt kẻ giết người phụ nữ bán trà đá: Khoảng 12h05 ngày 25/11/2022, khi các cán bộ chiến sĩ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) nhận được tin báo về việc bà Hồng Thu H. (51 tuổi, trú tại số 406 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ) bị một người đàn ông đâm chết khi đang ngồi bán trà đá. Sau 4 tiếng nỗ lực truy tìm, rà soát hàng trăm camera an ninh, công an đã bắt được hung thủ là Hoàng Ngọc Chiến (37 tuổi, ở Long Biên) khi anh ta trốn cách hiện trường hơn 20km. Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận dùng dao đâm bà H. là do Chiến nghi ngờ năm 2017 bà này chỉ đạo cháu họ đập cửa kính nhà mình. Trích xuất camera bắt hung thủ phân xác cô gái bỏ vào vali: Rạng sáng 7/2/2020, ngay sau khi nhận được trình báo của vợ chồng ngư dân Nguyễn Khanh (55 tuổi) về việc phát hiện chiếc vali chứa xác chết nổi dưới chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Nạn nhân được xác định tên Bao Dan Ping (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), nhập cảnh Việt Nam vào ngày 4/12/2019, tạm trú tại 1 nhà nghỉ trên đường Võ Nguyên Giáp (P.Khuê Mỹ). Các cán bộ phòng Kỹ thuật hình sự phát hiện 1 sợi dây thừng buộc trên chiếc vali chứa 1 phần thi thể của nạn nhân còn nguyên nhãn mác của nơi bán. Ngay lập tức, một mũi trinh sát được cử đến siêu thị Lotte để trích xuất camera. Tại đây, qua hình ảnh thu thập được và lời kể của các nhân viên thì cảnh sát xác định hung thủ là Xiao Qui Ping (27 tuổi, trú TP Bắc Kinh, Trung Quốc) và tiến hành bắt giữ. Xiao Guiping khai bị Bao Dan Ping đòi tiền thua bạc nên đã dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết và chặt xác bỏ đầu, hai cẳng chân vào bao ni lông, còn thân mình nhét trong va li, vứt xuống sông Hàn.

