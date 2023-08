Giả tiểu thư lừa tiền tỷ nhà chồng - "Tina Dương phiên bản Đà Nẵng" là ai?

Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vừa bắt giữ khẩn cấp Đỗ Thị Yến Ly (SN 1988, trú phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trước đó, ngày 3/8, Công an huyện Hòa Vang nhận được tin báo của gia đình bà Ng.T.K.Y (SN 1972, trú Hòa Vang, Đà Nẵng) trình báo về việc bị đối tượng tên Đỗ Yến Nhi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình xác minh, công an xác định vào khoảng tháng 4/2022, Đỗ Thị Yến Ly từ Gia Lai xuống Đà Nẵng và tình cờ quen biết qua chuyến xe Grab do anh V.N.K (SN 1994, quận trú Liên Chiểu, Đà Nẵng) làm tài xế. Lúc này, Ly xưng tên giả là Đỗ Yến Nhi. Qua nhiều lần tiếp xúc, Ly nhanh chóng đưa anh K. vào "lưới tình". Đến tháng 7/2022, anh K. đưa Ly về nhà ra mắt gia đình. Thấy gia đình K có điều kiện, Ly "nổ" về gia thế của mình, rằng gia đình Ly đang sở hữu một công ty xe khách. Anh trai Ly là người quản lý tuyến xe khách Gia Lai – Hải Dương, nhằm dễ dàng tiếp cận gia đình anh K. Đến tháng 9/2022, Ly nói đã có thai với anh K. và cùng anh K. tổ chức đám cưới. Ly thuê người đóng giả cha, mẹ và họ hàng nhà gái với số tiền 100 triệu đồng để tổ chức đám cưới tại Gia Lai. Cùng với đó, Ly mượn 1 sổ đỏ, 1 sổ hồng và 9 cây vàng giả đưa cho các "diễn viên" để nhóm này trao của hồi môn cho vợ chồng Ly tại đám cưới. Trong thời gian sinh sống cùng với gia đình anh K., Ly nhiều lần lừa gia đình chồng, "nổ" rằng cha mẹ Ly đã mua cho vợ chồng Ly 2 xe khách 34 chỗ để chạy tuyến Gia Lai – Đà Nẵng và đang cần thêm tiền mua một xe trung chuyển 16 chỗ. Cùng với đó, Ly tiếp tục nói dối gia đình chồng rằng đã được bố mẹ mua cho căn nhà giá 9 tỉ đồng ở TP Đà Nẵng nhưng thực tế nhà này do Ly thuê với giá 9 triệu đồng/tháng. Ly nói dối những điều trên nhằm mượn tiền gia đình chồng mua thêm 1 xe trung chuyển 16 chỗ, mua lô đất bên cạnh căn nhà thuê tại Đà Nẵng. Tin tưởng vì vỏ bọc mang tên Đỗ Yến Nhi, gia đình anh K. đã nhiều lần cho Ly vay, mượn tiền với tổng số tiền lên đến 2 tỉ 400 triệu đồng. Cho đến khi trình báo cơ quan công an, anh K. và gia đình vẫn không biết tên thật của Đỗ Yến Nhi là Đỗ Thị Yến Ly. Hiện, Công an huyện Hòa Vang vẫn đang tìm thêm các bị hại của Đỗ Thị Yến Ly, mọi thông tin liên lạc đến Điều tra viên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Thiếu tá Lê Trần Bá Đức, SĐT 0905.353.194. >>> Xem thêm video: Cảnh báo bẫy lừa đảo qua “Dịch vụ hẹn hò online”. Nguồn: Lý Thùy.

Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vừa bắt giữ khẩn cấp Đỗ Thị Yến Ly (SN 1988, trú phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trước đó, ngày 3/8, Công an huyện Hòa Vang nhận được tin báo của gia đình bà Ng.T.K.Y (SN 1972, trú Hòa Vang, Đà Nẵng) trình báo về việc bị đối tượng tên Đỗ Yến Nhi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình xác minh, công an xác định vào khoảng tháng 4/2022, Đỗ Thị Yến Ly từ Gia Lai xuống Đà Nẵng và tình cờ quen biết qua chuyến xe Grab do anh V.N.K (SN 1994, quận trú Liên Chiểu, Đà Nẵng) làm tài xế. Lúc này, Ly xưng tên giả là Đỗ Yến Nhi. Qua nhiều lần tiếp xúc, Ly nhanh chóng đưa anh K. vào "lưới tình". Đến tháng 7/2022, anh K. đưa Ly về nhà ra mắt gia đình. Thấy gia đình K có điều kiện, Ly "nổ" về gia thế của mình, rằng gia đình Ly đang sở hữu một công ty xe khách. Anh trai Ly là người quản lý tuyến xe khách Gia Lai – Hải Dương, nhằm dễ dàng tiếp cận gia đình anh K. Đến tháng 9/2022, Ly nói đã có thai với anh K. và cùng anh K. tổ chức đám cưới. Ly thuê người đóng giả cha, mẹ và họ hàng nhà gái với số tiền 100 triệu đồng để tổ chức đám cưới tại Gia Lai. Cùng với đó, Ly mượn 1 sổ đỏ, 1 sổ hồng và 9 cây vàng giả đưa cho các "diễn viên" để nhóm này trao của hồi môn cho vợ chồng Ly tại đám cưới. Trong thời gian sinh sống cùng với gia đình anh K., Ly nhiều lần lừa gia đình chồng, "nổ" rằng cha mẹ Ly đã mua cho vợ chồng Ly 2 xe khách 34 chỗ để chạy tuyến Gia Lai – Đà Nẵng và đang cần thêm tiền mua một xe trung chuyển 16 chỗ. Cùng với đó, Ly tiếp tục nói dối gia đình chồng rằng đã được bố mẹ mua cho căn nhà giá 9 tỉ đồng ở TP Đà Nẵng nhưng thực tế nhà này do Ly thuê với giá 9 triệu đồng/tháng. Ly nói dối những điều trên nhằm mượn tiền gia đình chồng mua thêm 1 xe trung chuyển 16 chỗ, mua lô đất bên cạnh căn nhà thuê tại Đà Nẵng. Tin tưởng vì vỏ bọc mang tên Đỗ Yến Nhi, gia đình anh K. đã nhiều lần cho Ly vay, mượn tiền với tổng số tiền lên đến 2 tỉ 400 triệu đồng. Cho đến khi trình báo cơ quan công an, anh K. và gia đình vẫn không biết tên thật của Đỗ Yến Nhi là Đỗ Thị Yến Ly. Hiện, Công an huyện Hòa Vang vẫn đang tìm thêm các bị hại của Đỗ Thị Yến Ly, mọi thông tin liên lạc đến Điều tra viên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Thiếu tá Lê Trần Bá Đức, SĐT 0905.353.194. >>> Xem thêm video: Cảnh báo bẫy lừa đảo qua “Dịch vụ hẹn hò online”. Nguồn: Lý Thùy.