Đường “Nhuệ” và con nuôi Tiến “trắng” tiếp tục hầu tòa

Mới đây, Tòa án nhân dân TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) có thông báo mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) và Bùi Mạnh Tiến (Tiến "trắng) về tội "Xâm phạm chỗ ở công dân" vào 7h30 sáng 18/10 tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Thái Bình. Theo cáo trạng, ở vụ án "Xâm phạm chỗ ở công dân", do bức xúc vì bị vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (59 tuổi) và vợ là Phạm Thị Quyết (54 tuổi, cùng trú tổ 14, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) vay 1,7 tỷ đồng nhưng khất lần không trả, Nguyễn Xuân Đường có trao đổi với mọi người là "đến đòi nợ không được lấy tài sản của công ty ra ngoài" và phải chờ vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết về để giải quyết. Do không thấy ông Lẫm, bà Quyết về công ty nên Đường cử con nuôi Tiến "Trắng" ở lại công ty của ông Lẫm để chờ khi nào vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết về thì báo cho mình biết. Cáo trạng cho rằng, việc Đường cho người chiếm đóng công ty nhằm mục đích giải quyết chuyện vay nợ chứ không chiếm đoạt tài sản. Đến nay cũng chưa có căn cứ chứng minh việc Đường cùng Tiến lấy bất cứ tài sản gì trong Công ty Lâm Quyết. Cũng theo thông báo của tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, vào lúc 8h ngày 25/10, Bùi Mạnh Tiến (con nuôi Đường Nhuệ) cùng 6 đồng phạm tiếp tục bị xét xử trong vụ án "Cố ý gây thương tích" sẽ diễn ra tại Hội trường Xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình. Bị hại trong vụ án là anh Trần Ngọc Hoàng (sinh năm 1983, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Cáo trạng nêu rõ, khoảng tháng 4/2018, Bùi Mạnh Tiến và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe ô tô khách 9 chỗ ngồi tuyến Vũ Thư, Thái Bình - Hà Nội), yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải đưa 3 triệu đồng và phải đón khách sau 15h hàng ngày, nhưng anh Hoàng không đồng ý. Sau đó, Tiến và 5 đồng phạm đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng dùng dao chém nhiều nhát, làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân của 2 tay và 2 chân. Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Xuân Đường đã đến nhà anh Hoàng đưa ra mức bồi thường 130 triệu đồng và yêu cầu anh Hoàng không đi giám định để không xử lý hình sự. Cơ quan chức năng kết luận anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%. Tuy nhiên, vụ việc không được Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình khởi tố. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã yêu cầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Vũ Thư; đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích". Trước đó, dự kiến phiên tòa này sẽ được mở ngày 27/9. Tuy nhiên, do thẩm phán, chủ tọa phiên tòa được Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh QK3 triệu tập tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh nên thời gian mở phiên tòa được ấn định vào sáng 25/10.

