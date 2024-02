Dự án cao tốc Bắc - Nam vẫn hối hả làm xuyên Tết

Những ngày đầu năm, trong lúc khắp nẻo đường, ngõ phố đang rộn ràng những chuyến du Xuân, chúc Tết thì tại công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, 13 mũi thi công vẫn miệt mài tập trung thi công, bứt tốc tiến độ các hạng mục. Thợ khoan Nguyễn Công Thanh (quê ở Nghệ An) đang làm việc tại gói thầu XL03 cho biết: Năm nay, anh em công nhân tại dự án đều được quán triệt tập trung thi công xuyên Tết. Năm đầu tiên đón cái Tết xa nhà, anh Phạm Chính Nhàn, thợ lái xe ủi (quê ở Phú Thọ) tại gói thầu XL02 chia sẻ, tuy không khí Tết không như ở quê nhưng tại dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, kỹ sư, công nhân vẫn luôn được chăm lo tốt, được chú trọng từ bữa ăn hàng ngày đến những món quà động viên tinh thần. Được biết, sản lượng thi công dự án đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đạt khoảng 2.162 tỷ đồng, tương ứng với 14,9% giá trị hợp đồng, nhanh vượt 0,4% so với tiến độ được phê duyệt. Không chủ quan khi vượt tiến độ, Tết Nguyên đán 2024, Tập đoàn Đèo Cả vẫn bố trí 13 mũi thi công với gần 500 nhân sự và hơn 160 đầu máy, thiết bị. Đang là dự án thi công nhanh nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 với sản lượng thi công đến nay đạt 39,3% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 5% so với kế hoạch, song, ông Trần Đình Tuyên, Phó giám đốc Ban QLDA 7 cho biết, hưởng ứng phong trào phát động của Bộ GTVT, trong một tháng Tết, các nhà thầu thi công dự án cũng đăng ký giá trị sản lượng 180 tỷ đồng. "Mục tiêu trong năm 2024, các nhà thầu sẽ cơ bản hoàn thành thi công cầu và hoàn thành toàn bộ hạng mục nền đường, móng đường, nâng sản lượng thực hiện đạt từ 70 - 75% giá trị hợp đồng", ông Trần Đình Tuyên chia sẻ. >>> Mời độc giả xem thêm video Tiến độ dự án bất động sản hàng hiệu tại TP. Hồ Chí Minh (Nguồn: VTV24):

