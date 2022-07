Điều đặc biệt các thủ khoa kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022

Thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 3 môn không sử dụng điện thoại cá nhân. Em Nguyễn Ngọc Lễ, học sinh lớp 12A6, trường THPT Quốc Oai, Hà Nội là thí sinh duy nhất trên cả nước đạt điểm tuyệt đối ở 3 môn khối A00. Thầy Nguyễn Minh Châu, Hiệu trưởng trường THPT Quốc Oai cho biết, Lễ có học lực rất tốt, tố chất đặc biệt, đam mê với 3 môn Toán, Lý, Hóa và từng đoạt giải nhất học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố với 19,5/20 điểm và điểm thi thử cũng đạt 30/30. Ngoài ra, em còn là học sinh tiêu biểu Thủ đô năm 2022. Điều đặc biệt, Lễ chưa từng sử dụng điện thoại di động cá nhân. (Nguồn: ZingNews) Thủ khoa khối D01 toàn quốc từng làm MC các chương trình của trường. Nữ sinh Đặng Khánh Linh, lớp 12A2 Trường THPT Hồng Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) xuất sắc trở thành thủ khoa khối D01 toàn quốc khi đạt số điểm 28,7, trong đó Toán 9,4; Anh 9,8 và Văn 9,5. Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lĩnh Nguyễn Hữu Danh tự hào cho biết, em Linh là học sinh giỏi toàn diện, được kết nạp Đảng và năng nổ trong các phong trào, hoạt động của trường lớp. Nữ sinh từng làm MC dẫn tất cả các chương trình ở trường, tham gia các phong trào thiện nguyện, câu lạc bộ tiếng Anh… (Nguồn: Đại Đoàn kết) Học sinh trường làng thủ khoa khối A00 của Hà Tĩnh. Nam sinh Nguyễn Anh Quân - học sinh Lớp 12A1 - Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đạt 29,2 điểm (Toán 9,2, Vật lý 10, Hóa 10) trở thành thí sinh của Hà Tĩnh đạt điểm thi cao nhất khối A00 Kỳ thi THPT quốc gia năm 2022. Thầy Võ Văn Quốc - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 - Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết: “Anh Quân là một học sinh xuất sắc, thành tích học tập của em luôn đứng top đầu của lớp, của trường. Quân rất tự lập, ý thức cao trong cuộc sống, hòa đồng với bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động phong trào”. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh) Thủ khoa khối A của Thanh Hóa là Đảng viên trẻ. Với tổng điểm 3 môn khối A đạt 29,3 điểm, em Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hậu Lộc 2 (Hậu lộc, Thanh Hóa) đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối A của Thanh Hóa. Đáng chú ý, trước khi đạt thủ khoa, em Thắng cũng vừa được nhà trường kết nạp Đảng hồi tháng 7. Thầy Mai Tiến Dũng – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 cho biết, khi biết tin, thầy cũng không quá bất ngờ, vì sau khi thi xong, thầy và Thắng đã tính toán lại điểm số và gần như dự đoán, Thắng sẽ trở thành thủ khoa của tỉnh. (Nguồn: Giáo dục và Thời đại). Nữ sinh á khoa khối C toàn quốc được tuyển thẳng 3 trường đại học. Phạm Thị Trà Mi, học sinh lớp chuyên Địa, trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), là á khoa toàn quốc khối C với 29,5 điểm. Nữ sinh đạt hai điểm 10 môn Lịch sử, Địa lý và 9,5 điểm môn Ngữ văn. Đây cũng là nữ sinh gây ấn tượng khi chưa biết điểm, Trà Mi nhận được tin trúng tuyển thẳng vào khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Ngoài ra, em được tuyển thẳng vào 2 trường tốp đầu khác tại Hà Nội là Học viện Ngoại giao và ĐH Hà Nội. (nguồn: ZingNews). Thủ khoa khối D toàn quốc từng đoạt huy chương Vàng Toán quốc tế. Triệu Phương Anh, nữ sinh lớp Chuyên Anh 1 trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng đạt tổng điểm 28,7; trong đó số điểm các môn Toán, Văn, Anh lần lượt là 9,2; 9,5 và 10, trở thành một trong hai thủ khoa khối D toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022. Triệu Phương Anh còn là cái tên "Anh - Toán song toàn" khi từng là thành viên đội tuyển Toán của trường THCS Trần Phú và tham gia các cuộc thi Toán quốc tế lớn nhỏ. (Nguồn: Hoa Học trò) Thủ khoa khối C00 mất 15 phút để đạt điểm 10 môn Lịch sử và Địa lý. Nguyễn Hương Giang (học sinh lớp 12 chuyên Sử,THPT chuyên Bắc Ninh) là thủ khoa khối C00 của cả nước năm 2022. Ở tổ hợp C00, Giang đạt điểm số các môn thi thành phần là 9,75 Ngữ văn, 10 Địa lý và 10 Lịch sử. Đáng chú ý, theo Giang chia sẻ, hai môn học Lịch sử và Địa lý là thế mạnh và em chỉ mất 15 phút để hoàn thành 2 môn thi này. (nguồn: ZingNews). Thủ khoa khối C tỉnh Phú Thọ từng theo đuổi khối D. Đặng Thu Uyên là học sinh lớp 12A8 trường THPT Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ). Tổng điểm khối C mà Thu Uyên đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 là 29,25 điểm, trong đó Ngữ văn: 9,5; Lịch sử: 10; Địa lý: 9,75, đây là điểm số cao nhất toàn tỉnh. Uyên chia sẻ ban đầu luôn theo đuổi khối D, chỉ mới chuyển qua khối C từ giữa học kỳ I năm lớp 12. Nam sinh Hà Nội thủ khoa khối A1 có 8.5 IELTS, điểm ACT ấn tượng. Với tổng số điểm 29,8, Lò Hải Long (dân tộc Thái, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A1 cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Lò Hải Long đạt 10 điểm hai môn Toán, Lý và 9,8 điểm môn Tiếng Anh. Tháng 1/2022, Long đã đạt 8.5 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên với hai kỹ năng Listening, Reading đạt điểm tuyệt đối 9.0 và hai kỹ năng Writing, Speaking đạt 7.5. Ngoài ra, em còn thi chứng chỉ ACT (American College Testing) và đạt số điểm gần tuyệt đối là 35/36. (nguồn: Vietnamnet) Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 chưa từng đi học thêm. Phạm Văn Linh, học sinh Trường THPT Yên Khánh A, Ninh Bình trở thành thủ khoa Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 với 56,85 điểm. Linh đạt trên 9 điểm ở tất cả các môn dự thi: Toán 9,2 điểm; Ngữ văn 9,25 điểm; Lịch sử 10 điểm, Địa lý 9,25 điểm; Giáo dục công dân 9,75 điểm và Ngoại ngữ 9,4 điểm. Đáng chú ý, Linh cho biết từ nhỏ em chưa từng đi học thêm bên ngoài trường. Trong kỳ thi tốt nghiệp, em cũng chỉ học ở trường. (nguồn: Vietnam+) 17 thủ khoa, á khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Thống kê từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT, năm nay có 7 thủ khoa, 10 á khoa, trong đó 1 em đạt điểm tuyệt đối 30/30 khối A00. Ở 5 tổ hợp xét tuyển cơ bản A00, A01, B00, C00, D01, thủ khoa lần lượt là thí sinh đến từ Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hòa và Kon Tum. Tổ hợp xét tuyển A (Toán, Vật lý, Hóa học), điểm cao nhất là 30; Tổ hợp xét tuyển A1 (Toán, Vật lý, tiếng Anh), thủ khoa đạt 29,80 điểm; Tổ hợp xét tuyển B0 (Toán, Hóa học, Sinh học) có hai thủ khoa dự thi tại hội đồng thi Thái Bình và Hà Nội. Cả hai đều đạt 29,35 điểm; Trong tổ hợp C0 (Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử), thủ khoa đạt 29,75 điểm tại Bắc Ninh; tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh), 2 em đạt thủ khoa khối với 28,70 điểm đến từ Hải Phòng và Hà Tĩnh. >>> Mời độc giả xem thêm video Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Tăng cường các giải pháp chống gian lận. Nguồn: VTV24

