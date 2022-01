Điểm tên những cựu quan chức vướng lao lý vì đất đai

Ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM): Ngày 2/12/2021, ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952) bị TAND cấp cao tại TP HCM tuyên án 8 năm tù trong sai phạm tại khu "đất vàng" 8 -12 Lê Duẩn. Nguyễn Thành Tài ký văn bản chấp thuận cho Công ty Hoa tháng Năm (không có năng lực tài chính, kinh nghiệm) tham gia góp vốn đầu tư dự án, giao đất, cho thuê nhà đất 8 – 12 Lê Duẩn thuộc sở hữu nhà nước không qua đấu giá, gây thiệt hại hơn 252 tỷ đồng. Ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương): Tháng 7/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Nam, cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Ông Nam liên quan đến thương vụ chuyển nhượng đất và chuyển nhượng vốn góp tại khu 43ha ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là khu đất do Tổng Công ty 3/2 trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý, sau đó góp vốn liên doanh với tư nhân để mở khu đô thị thương mại. Vụ việc gây thất thoát và thiệt hại tài sản của nhà nước (theo xác định ban đầu của Công an Bình Dương là khoảng 126 tỉ đồng). Ông Tất Thành Cang (cựu phó bí thư Thành ủy TP HCM): Tháng 6/2021, Công an TP HCM khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang và 3 bị can khác liên quan đến vụ sai phạm 32ha đất Phước Kiển. Tháng 8/2021, hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 9 bị can khác về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, điều 219 BLHS. Không chỉ mắc sai phạm về đất đai, Tất Thành Cang còn gây thất thoát lãng phí trong vụ án bán cổ phần rẻ tại Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim thiệt hại 669 tỷ đồng. Ngày 8/1/2022, TAND TP HCM tuyên phạt ông Cang mức án 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa): Ngày 8/6/2021, Nguyễn Chiến Thắng, SN 1955, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016 và Lê Đức Vinh, SN 1965, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2021 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” do sai phạm trong việc thực hiện 2 dự án trên núi Chín Khúc (TP. Nha Trang, huyện Diên Khánh và Cam Lâm). Ngoài ra, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng khởi tố ông Nguyễn Chiến Thắng đề điều tra tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại khi đất số 1 Trần Hưng Đạo (nơi đặt trụ sở cũ của Trường Chính trị Khánh Hòa). Tháng 10/2021, ông Thắng tiếp tục bị khởi tố vụ án thứ 3 về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại dự án khu phức hợp Golden Gate, địa chỉ 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang. Ông Nguyễn Chí Hiến (cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên): Ngày 4/6/2021, ông Nguyễn Chí Hiến (SN 1960) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Nguyễn Chí Hiến ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong việc đấu giá bán sỉ 262 lô đất tại khu đô thị mới Nam Thành phố Tuy Hòa; Ký ban hành quyết định sửa đổi phương án đấu giá, bãi bỏ quy định điều kiện, năng lực tài chính của người tham gia đấu giá; Ký văn bản cho phép hỗ trợ chủ doanh nghiệp trúng đấu giá hơn 8 tỉ đồng thiếu căn cứ, cơ sở pháp luật. Ông Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa): Ngày 20/5/2021, ông Đào Công Thiên (SN 1962) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “vi phạm quy định về quản lý đất đai”. Đào Công Thiên đã ký các quyết định giao khu “đất vàng” rộng 7.388m2 tại số 1 Trần Hưng Đạo (TP. Nha Trang – nơi đặt trụ sở cũ của Trường Chính trị Khánh Hòa) cho doanh nghiệp để hoàn vốn dự án theo hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) Trường Chính trị Khánh Hòa. Video: Lý do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố

