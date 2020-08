Điểm tên các doanh nhân Bất động sản “nổ” to rồi xộ khám

Bắt tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai: Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Sơn Tùng (37 tuổi, quê Hà Nam) là tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai. Công ty được thành lập tháng 1/2018 với ngành nghề chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Ảnh: Tuoitre). Theo Cơ quan CSĐT, ông Tùng bị bắt để điều tra liên quan đến các đơn tố cáo của người dân cho rằng Công ty bất động sản Đồng Nai vẽ dự án "ma" lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có dự án Nice Town với diện tích gần 10ha tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom. (Ảnh: Tuoitre). Bắt nữ giám đốc Công ty Thiên Ân Phát: Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến hạn phải giao nền đất, công chứng hợp đồng chuyển nhượng nền đất cho các khách hàng theo thỏa thuận, nhưng bà Phúc chưa làm các thủ tục đầu tư đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật tại khu đất. Khi khách hàng ký thanh lý hợp đồng, bà Phúc không trả tiền hoặc trả nhỏ giọt. Bắt giám đốc công ty bất động sản bán "dự án ma": Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Chính (32 tuổi, ngụ phường Phước Tân, TP Biên Hòa), giám đốc Công ty bất động sản Rồng Đất, đóng tại xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khi đã quá thời hạn cam kết nhưng vẫn chưa được ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng, khách hàng tìm hiểu mới tá hỏa khi biết Công ty BĐS Rồng Đất và ông Chính không phải là chủ đất mà chỉ là “dự án ma” nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Bước đầu, cơ quan công an xác định Chính đã lừa đảo chiếm đoạt gần 16,4 tỷ đồng của 42 khách hàng. Bắt Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Phú An Thịnh Land: Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Phú An Thịnh Land ( phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM). Ngay sau đó, Công an TP HCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Ngô Minh Khâm - Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Phú An Thịnh Land để điều tra về tội danh trên. Công an TP.HCM đã tiếp nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân liên quan đến việc mua bán dự án của Phú An Thịnh Land. Bắt giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Hưng Phú: Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt đối tượng Trần Văn Hội – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Hưng Phú (Công ty Hưng Phú), trụ sở tại số 273 Trần Hưng Đạo, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó tháng 10/2019, Hội đồng hương huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định tổ chức đại hội thành lập lần thứ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Hội “khoe” mình đang làm nhiều dự án bất động sản và hứa sẽ tặng 100 triệu đồng cho 5 vị khách nào đầu tư vào các dự án của công ty mình. Nghe Hội quảng cáo như vậy, đã có khá nhiều nhà đầu tư đăng ký mua đất và dính vào đường dây lừa đảo của Hội. >>> Xem thêm video: Tổng giám đốc công ty Bất động sản nhà đất Đồng Nai bị bắt. Nguồn: Pháp luật TP HCM.

