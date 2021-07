“Điểm” quan “ăn đất” gặp hoạ như nguyên Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

Bắt tạm giam cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam: Ngày 27/7, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Nam - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Đây là bước tiếp theo trong vụ án "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương. Bắt giam hàng loạt lãnh đạo Bình Dương: Ngày 30/6, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Văn Cành, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương; Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng nhiều người có liên quan. hành vi của các bị có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với với khu "đất vàng" rộng 43 ha nằm phần lớn trên mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). Bắt giam nguyên Bí thư Đảng ủy xã và cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất: Ngày 28/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giam Bùi Văn Lánh Bí thư Đảng ủy xã Quảng Minh và Nguyễn Văn Liều cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hải Hà do có vi phạm trong công tác giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hải Hà. Bắt tạm giam hai nguyên Chủ tịch UBND Khánh Hòa: Ngày 8/6, Công an tỉnh Khánh Hoà khởi tố ông Lê Đức Vinh và Nguyễn Chiến Thắng, đều là Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" liên quan đến sai phạm tại dự án tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thuộc khu vực núi Chín khúc. Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên: Ngày 4/6, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị Nở, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến việc bán đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất Khu đô thị mới Nam, TP Tuy Hòa. Bắt tạm giam Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà: Ngày 20/5, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố và bắt tạm giam ông Đào Công Thiên, Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” liên quan tới dự án BT xây dựng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa. Gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 34 tỷ đồng. Nguyên PCT huyện Đắk Song bị khởi tố: Ngày 12/4, VKSND tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can ông Lê Viết Sinh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ông Sinh đã ký nhiều quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật... Sai phạm trong cấp sổ đỏ, nguyên Chủ tịch thị trấn bị khởi tố: Hai ông Phạm Hùng Dũng, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc và ông Lê Ngọc Tùng, nguyên cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc, Thanh Hóa biết rõ diện tích đất của 4 hộ dân ở thị trấn Ngọc Lạc không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng vẫn cấp sổ đỏ cho họ gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Ngày 3/3, 2 người này bị Công an Thanh Hóa khởi tố. Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết: Ngày 7/1, Công an Bình Thuận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hoành - nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết, Trần Văn Đông và Nguyễn Ngọc Quang - cán bộ Chi cục thuế TP Phan Thiết liên quan trực tiếp đến các sai phạm đất đai tại TP Phan Thiết gây thiệt hại trên 3 tỷ đồng trong số 35 hồ sơ sai phạm. >>>>> Xem thêm video: Sai phạm trong chỉ định thầu dự án Ethanol Phú Thọ. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

