Điểm mặt dàn nam thanh nữ tú tụ tập bay lắc giữa dịch COVID-19

Nhóm nam thanh nữ tú bay lắc với ma túy dù có lệnh cấm tụ tập đông người: Khoảng 2h ngày 17/8, Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Dubai tại xã Kiến Quốc phát hiện tại phòng hát số 3 có 12 đối tượng tụ tập bay lắc, nghi vấn sử dụng chất ma túy. Các đối tượng gồm: 5 nam, 7 nữ, độ tuổi từ 18 đến 38, đến từ các địa phương khác nhau như Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. "Dân chơi" tụ tập phê ma túy trong dịch COVID: Rạng sáng 11/8, Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tuần tra công tác chống dịch COVID-19 trên địa bàn, khi đến một căn nhà trên đường Vũ Tông Phan thì nghe nhạc lớn cùng tiếng nói chuyện ồn ào. Công an vào kiểm tra hành chính, phát hiện 11 thanh, thiếu niên đang tụ tập ăn nhậu và hít bóng cười. Nhóm sáu nam, năm nữ này tuổi từ 17 đến 29, quê ở nhiều địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Quảng Nam… Công an thu giữ ba bình khí N2O (khí cười) cùng nhiều bong bóng, loa công suất lớn. Nhóm này khai mua bóng cười qua mạng, có người giao tận nơi và không rõ nguồn gốc. 2 nhóm đối tượng thuê khách sạn để tụ tập, bay lắc giữa "đại dịch": Khoảng 2h ngày 4/4, Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo, một nhóm nam, nữ sau khi đến thuê phòng tại khách sạn White Rose (thuộc phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới) có nhiều biện nghi vấn của việc tụ tập, sử dụng ma túy để bay lắc. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Nam (SN 1994), Trần Hoàng Chung (SN 1988), Lưu Quang Kiệt (SN 1998, cùng trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Trần Thúy Ngân (SN1993, trú tại phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới) đang có hành vi sử dụng trái phép tại phòng 802 để bay, lắc tại phòng. Nhóm 11 thanh niên tập trung bay lắc tại quán karaoke: Khoảng 2h ngày 4/4, lực lượng Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) kiểm tra quán karaoke Big Big World (ở phường An Sơn, TP Tam Kỳ) do ông Ngô Tấn Dũng (50 tuổi, người địa phương) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện 11 thanh niên (8 nam và 3 nữ) trong 2 phòng hát đang lắc lư theo tiếng nhạc. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 10 thanh niên dương tính chất ma túy. Nhóm nam thanh nữ tú phê ma túy trong quán karaoke: Khoảng 0h30 ngày 31/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Vũng Tàu đã kiểm tra hành chính quán karaoke Thiên Phát trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa. Tại đây, công an đã phát hiện nhóm nam nữ đang hát hò tại căn phòng có biểu hiện sử dụng ma túy nên làm việc. Qua test nhanh ma túy, 7 người trong nhóm dương tính với ma túy nên lập biên bản. Làm việc với cơ quan công an, 7 người này thừa nhận, trước đó họ đã sử dụng ma túy túy tổng hợp. >>> Xêm thêm video: Bắt giữ hàng chục dân chơi 'bay lắc' trong quán karaoke ở Hà Nội. Nguồn: VTC NOW.

