Đau lòng loạt vụ 'nghịch tử' nhẫn tâm sát hại cha mẹ

Con gái sát hại bố ruột ở Điện Biên: Sáng 2/12, ở xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện đã xảy ra một vụ án mạng khá thương tâm. Nạn nhân là ông Đặng Văn L., SN 1963, quê tại Thái Bình. Nghi phạm sát hại ông L. được xác định là Đặng Thị Thanh Tâm, SN 1991, con gái ruột của ông L. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Nghịch tử đánh chết cha ruột sau khi ăn nhậu: Sau khi đã uống rượu, A Thuốc (SN 1999, ngụ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) ra rẫy canh tác của gia đình để tìm cha mình là ông A Pơi (SN 1982). Tại đây, 2 cha con ông A Pơi xảy ra mâu thuẫn. A Thuốc cầm cây sắt dài 1,2m đuổi đánh ông A Pơi. Sau đó, tiếp tục dùng một cây gỗ đánh nhiều lần vào vùng lưng cha làm cho ông này ngã úp mặt xuống đất dẫn đến tử vong. Sau đó, A Thuốc bỏ đi tiếp tục uống rượu. Ngày 2/12, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can và bắt tạm giam A Thuốc để điều tra về hành vi 'Giết người'. Bị mất tiền, nghịch tử nhẫn tâm sát hại mẹ ruột: Ngày 16/5, khi ở nhà cùng với mẹ ruột, Nguyễn Hoàng Phi (SN 1978, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) lục đồ cá nhân của mình để lấy tiền nhưng không thấy, nên hỏi bà N.T.H. (mẹ của Phi, SN 1944). Lúc này, bà H. nói đồ của Phi đang trong máy giặt và không lấy ra được. Tức giận, Phi yêu cầu bà H. phải đền 5 triệu đồng cho mình. Bà H. nói không có tiền nên Phi lấy cây thuổng đào đất đánh nhiều lần vào đầu mẹ dẫn đến tử vong. Đánh mẹ đến chết vì cho rằng bà là gánh nặng: Tối 30/3, sau khi nhậu về nhà, Kiên Được (34 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) thấy mẹ ruột là bà T.T.B (68 tuổi) đang ngủ. Cho rằng mẹ là gánh nặng cho mình nên Được gọi mẹ dậy và hai mẹ con xảy ra cự cãi. Sau đó, Được dùng tay, chân đánh đá bà B. khiến nạn nhân tử vong. Con gái tâm thần giết chết mẹ ruột: Do xin mẹ ruột chiếc vòng, mẹ không cho nên ngày 26/3, P.T.H. (SN 1979, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã ra tay sát hại mẹ mình là bà L.T.H (68 tuổi). Theo chính quyền địa phương, P.T.H bị bệnh tâm thần. Mâu thuẫn, dùng rựa chém bố đẻ tử vong: Tối 26/2, tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, do xảy ra mâu thuẫn nên Nguyễn Văn Minh (SN 1989, trú tại địa phương) đã dùng rựa tấn công bố đẻ là ông Nguyễn Xuân D. (SN 1955) khiến nạn nhân tử vong. Con trai giết bố đẻ sau cuộc rượu: Tối 28/1, sau khi ăn, uống rượu tất niên, Đinh Văn Chiến (SN 1990, trú thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) có mâu thuẫn, cãi nhau với bố là ông Đinh Văn T. (SN 1964) nên đã dùng dao cắt vào cổ bố khiến nạn nhân tử vong. Nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man vì bị la mắng: Trong thời gian sống cùng nhà, do bị mẹ thường xuyên la mắng vì không lo làm ăn nên đêm 25/1, Chau Đươnl (SN 1999, trú xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang) đã lợi dụng lúc mẹ đẻ là bà Nèang Béch (SN 1979) đang ngủ ra tay sát hại nạn nhân. Bị la mắng thường xuyên, con gái giết cha: Thường xuyên bị la mắng, ngày 18/1, Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mua chất độc về giết cha ruột là ông T.H.Đ. (54 tuổi) rồi dựng hiện trường giả, nhằm che giấu hành vi phạm tội. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

