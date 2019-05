Đánh vật với nắng nóng bỏng rát hơn 40 độ C ngoài đường phố

Ngày 17-18/5, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là 38-39 độ C (đo trong lều khí tượng) và ở mức 44-46 độ C độ khi đo ngoài trời. Người đi xe máy trên đường Láng dừng đèn đỏ cách ngã tư hàng chục mét để hưởng bóng mát của tán cây. Những khoảng bóng râm nhỏ bé nhất cũng được người đi đường tận dụng, như nép sát vào xe buýt.Nhiều người còn tranh thủ tránh nắng nhờ vào bóng của biển chỉ dẫn ở bến xe buýt. Nắng nóng kết hợp với độ ẩm xuống thấp có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ khi ở ngoài trời quá lâu. Một tài xế xe ôm trên đường Nguyễn Chí Thanh dùng khăn mặt dấp nước đá để làm mát đầu. Ông cho biết buổi trưa nóng nực, mệt mỏi nhưng do ít lái xe bật ứng dụng giờ này nên ông chạy được nhiều cuốc hơn. Công nhân công ty cây xanh đội nón, quàng khăn khi nhổ cỏ trên đường Trần Duy Hưng. Chị cho biết những ngày nắng nóng thì tranh thủ làm từ 6h sáng. Buổi chiều nắng rát nên để dành làm những chỗ có nhiều bóng râm. Công nhân lái cần cẩu trên đường Trường Chinh buộc một cái ô để tạo bóng mát. Do khu vực làm việc toàn bê tông, cái nóng càng trở nên hầm hập. Người đi bộ trên vỉa hè tận dụng mọi thứ để che nắng. Anh Nguyễn Văn Tuấn sau khi ngồi uống trà đá đã xin tấm bìa carton để che nắng trong khi đi bộ ra bến xe buýt. Người phụ nữ nhăn nhó khi đôi bàn tay không đủ dùng để che mặt trước ánh nắng chói chang. Trong các ngày 18-19/5, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 7-9 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng. Chị bán hàng rong ngủ gục lúc 14h trên đường Hoàng Quốc Việt. Tuy ở trong bóng râm, nhưng hơi nóng phả từ mặt đường lên vẫn rất khó chịu. Anh Sơn, chủ một cửa hàng quần áo trên đường Hoàng Quốc Việt phun nước làm mát vỉa hè. Anh cho biết cửa hàng nhỏ, chật chội, việc phun nước ra vỉa hè giúp bên trong nhà đỡ nóng hơn. Cơ quan khí tượng cho hay ngày (18/5), nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, riêng khu vực Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10h đến 17h. Đợt nắng nóng kéo dài đến ngày 19/5 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và đến ngày 20/5 ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ. Trẻ em nhảy hồ giải nhiệt ở di tích quốc gia đặc biệt Trẻ em, thanh niên đổ ra hồ Long Trì thuộc khu vực chùa Thầy để bơi lội trong buổi chiều nóng 38 độ C.

