Danh tính phụ xe mắc kẹt trong cabin nát bét vụ xe thư báo đâm xe container

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cầu Mai Dịch vào 3h sáng ngày 5/7, trao đổi với PV, lãnh đạo công an quận Cầu Giấy cho biết đơn vị đã khám nghiệm hiện trường và xác định được danh tính phụ xe mắc kẹt trong cabin tử vong. Theo dó, phụ xe tử vong được xác định là anh Nguyễn Tưởng Tuấn, phụ xe của xe thư báo. Anh Tuấn mắc kẹt trong khoang lái khi xe thư báo đâm trực diện vào đuôi container đi cùng chiều. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an song không qua khỏi. Tài xế lái xe thư báo thì bị thương.Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, vào 3h sáng cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn trên cầu Mai Dịch, hướng Đường vành đai 3 giữa xe đầu kéo container BKS 16M-6811 kéo theo rơmoóc 15R-105.90 do tài xế Ng. V. Q. (SN 1993, ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Xe container phải dừng lại khi tuyến đường gặp sư cố.Cùng lúc đó, xe ô tô tải thư báo mang BKS 51D-150.46 do tài xế Ng. T. H. (SN 1981, ở xã Tiền Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển trên xe chở anh Nguyễn Tưởng Tuấn là phụ xe đã đâm thẳng vào đuôi container vì thiếu quan sát làm khoang lái xe thư báo biến dạng. Phần đuôi container cũng bị hư hỏng.Nhận được thông tin, Đội CSGT số 6 cùng các lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại nơi xảy ra tai nạn để phân luồng giao thông cũng như khám nghiệm hiện trường. Hiện công an quận Cầu Giấy đang thụ lý giải quyết vụ việc. Nơi xảy ra tai nạn giữa xe thư báo và xe container vào lúc 3h sáng nay (5/7).

