Danh sách buồn những cán bộ diện T.Ư quản lý vướng pháp đình 2022

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành: Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đình Thành - cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai để điều tra về tội nhận hối lộ liên quan vụ án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty AIC. Ông Thành bị cáo buộc nhận hối lộ lên đến 14,5 tỷ đồng. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái: Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về tội nhận hối lộ. Ông Thái cũng nhận hối lộ từ AIC với số tiền 14,5 tỷ đồng. Cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng: Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, đối với ông Phạm Xuân Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Ông Thăng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long: Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thanh Long – cựu Bộ trưởng Y tế về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Long có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam ông Chu Ngọc Anh - nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Chu Ngọc Anh có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Cựu Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc: Ngày 7/6, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Tạc có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng: Ngày 14/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về tội "Nhận hối lộ" trong vụ chuyến bay giải cứu. Cựu trợ lý của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Quang Linh: Liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu, ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Linh - Trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang: Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án sản xuất thuốc Oseltamivir phòng, chống dịch cúm A/H5N1 với Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long, gây thiệt hại 3,8 triệu USD tài sản nhà nước. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai: Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Hai - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Hai bị bắt do sai phạm liên quan dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (03 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - cựu tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam: Ngày 18/4, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, thực hiện bắt tạm giam đối với cựu tư lệnh Cảnh sát biển, trung tướng Nguyễn Văn Sơn về tội tham ô tài sản. Trung tướng Hoàng Văn Đồng - cựu chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam: Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thực hiện bắt tạm giam đối với cựu Chính ủy, Trung tướng Hoàng Văn Đồng về tội tham ô tài sản. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - cựu phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam: Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng cùng về tội tham ô tài sản. Thiếu tướng Bùi Trung Dũng - cựu phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam: Ông Dũng cũng bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội tham ô tài sản. Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - cựu Phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị Cảnh sát biển Việt Nam cũng bị khởi tố, bắt giam về tội tham ô tài sản. >>> Xem thêm video: Hàng loạt cán bộ bị khởi tố vì sai phạm đất đai. Nguồn: ANTV.

