Dâm phụ giết chồng để được “mây mưa” với tình trẻ

Theo hồ sơ vụ án, chiều 8/1/2013, người dân sống ven bờ kênh 1-5, ấp Tân Thành, xã Long Hưng (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) ngửi thấy có mùi hôi thối khác thường. Phát hiện mùi thối bốc lên từ chiếc bao vàng nổi lên mặt nước, mở ra thấy có xác người, người dân ấp Tân Thành liền trình báo Công an xã Long Hưng, Công an xã Mỹ Tú (Sóc Trăng). (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Internet) Cơ quan khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân chết trên bờ, rồi bị buộc đá bỏ xuống nước. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, có dấu hiệu tội phạm hình sự. Công an Sóc Trăng thành lập chuyên án, cử trinh sát xuống địa bàn xã Long Hưng, Hưng Phú (Mỹ Tú, Sóc Trăng) và huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang).(Ảnh minh họa, nguồn ảnh, Internet) Khoảng 15h ngày 9/1/2013, bà Văn Thị Thủy (SN 1981, ở ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) trình báo chồng là Trần Văn Nhân mất tích. Nước mắt tuôn trào, bà Thủy kể. ba ngày qua, chồng bà là ông Trần Văn Nhân, SN 1975, đi không về nhà. Theo lời bà Thủy, trước đó, ông Trần Văn Nhân đi dự đám cưới ở nhà ông Luận cùng quê, mang theo 2,6 triệu đồng để mừng cưới và trả tiền nhậu. Sau đó, ông Nhân về, không biết còn bao nhiêu tiền rồi cùng vợ đi ra đồng khai nước cho ruộng lúa. Khi đi, vợ chồng có lấy hai chiếc võng bỏ xuống xuồng. Theo lời bà Thủy, sau khi đi làm đồng về, có người đậu xe máy trước nhà chờ sẵn, chồng bà ôm hai chiếc võng có dây dù lên xe và nói: “Tao đi chơi à, vài ngày tao về!”. Dù bà Thủy nói nhà còn nhiều việc đi đâu chơi cái nỗi gì, nhưng chồng bà vẫn nhảy lên xe, chạy ra đường lớn, về hướng chợ Mỹ Tú (Sóc Trăng). Sau đó, bà Thủy liên lạc với chồng không được nên trình báo với cơ quan công an. Nhận tin báo chồng mất tích của Văn Thị Thủy, Công an huyện Mỹ Tú đã kiểm tra chứng minh nhân dân của ông Trần Văn Nhân thấy vân tay trùng hợp với người đàn ông xấu số nổi trên kênh một ngày trước. Những vật dụng, dây vải, dây dù… phát hiện cùng xác người đàn ông xấu số trùng khớp với lời trình bày của bà Văn Thị Thủy khi chồng rời khỏi nhà.(Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Internet) Khi nhận diện xác chồng, Văn Thị Thủy còn gào khóc thảm thiết: “Anh ơi, anh chết, em và hai con sẽ sống ra sao! Mấy ngày trước, anh nói đi chơi về bàn công chuyện làm mía, hứa sao không làm...”. Người dân địa phương cho biết, vợ chồng ông Trần Văn Nhân và Văn Thị Thủy làm ăn khá giả, đất đai rộng, hai con trai là Trần Tuấn Duy, 12 tuổi và Trần Tuấn Vinh, 9 tuổi, đều học giỏi. Đầu năm 2012, vợ chồng trẻ này mua máy suốt lúa, làm thuê cho vùng lúa Mỹ Tú, cũng kiếm thêm khá khá. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh, Internet) Nhưng thời gian gần đây, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, hay cự cãi, hình như là chuyện lăng nhăng tình cảm. Văn Thị Thủy có tâm sự với người hàng xóm, Trần Văn Nhân thường đùa với vợ, sẽ chết, bỏ hai đứa con. Cháu Trần Tuấn Duy nhớ lại, vài ngày trước, mẹ Thủy nghe điện thoại lúc nửa đêm, cha nghe thấy, tát vào mặt mẹ.(Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Internet) Qua quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng đã tạm giữ hình sự Văn Thị Thủy và người em họ của chồng là Trần Tuấn Thanh (SN 1985, ở huyện Mỹ Tú) là nghi phạm giết ông Trần Văn Nhân để điều tra hành vi giết người. Tình em chồng, duyên chị dâu giữa Văn Thị Thủy và Trần Tuấn Thanh đã bị phơi bày. Cả hai thừa nhận quan hệ tình cảm với nhau nửa năm trước. Nhưng, khi chồng nghi ngờ, Văn Thị Thủy đã âm thầm bàn bạc với người tình giết chồng để tự do đến với nhau. Khi chồng đi đám ở xóm, Văn Thị Thủy bàn với Trần Tuấn Thanh giết chồng. Đêm 5/1/2013, Văn Thị Thủy cho 2 con uống thuốc ngủ trước và đợi chồng về. Khi Trần Văn Nhân đi đám về, ngủ ở giường trước nhà, Thủy gọi Thanh sang nhà. Khi ông Nhân ngủ say, bà Thủy kêu Trần Tuấn Thanh dùng cây gậy đập vào đầu, nhưng Thanh không dám ra tay. Sau đó hai người dùng dây dù đã chuẩn bị sẵn siết cổ, trói chân tay, cho đến khi ông Nhân chết. (Ảnh: Vietnamnet) Thủy định kéo xác chồng ra ngoài ruộng bỏ nhưng sợ bị lộ nên hai người lấy bao bỏ xác Trần Văn Nhân, ném xuống sông Bún Tàu. Trời gần sáng, Trần Tuấn Thanh đói bụng, Thủy còn nấu mì cho ăn rồi hai người ngồi tâm sự đến rạng sáng 6/1/2013. Ngày 26/6/2013, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Trần Tuấn Thanh mức án tử hình, Văn Thị Thủy án tù chung thân cùng về tội Giết người. Theo HĐXX, bị cáo Thanh phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo, chà đạp lên luân thường đạo lý và thuần phong mỹ tục nên cần phải phạt mức án cao nhất. (Ảnh Người lao động) >>> Xem thêm video: Kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự giết người vì mê chơi game. Nguồn: ĐTHĐT.

