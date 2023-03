Đại tá CA khiến tội phạm “khiếp vía” được xét tặng Huân chương Chiến công

Những ngày qua, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba đối với các cá nhân: Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên và Thượng tá Nguyễn Thế Trường, Trưởng Công an huyện Tiên Lữ, Công an tỉnh Hưng Yên. Đại tá Nguyễn Thanh Trường được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên từ tháng 9/2021. Trước đó, Đại tá Nguyễn Thanh Trường từng làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ông cũng từng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an). Trong thời gian gần 2 năm làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Đại tá Nguyễn Thanh Trường từng khiến “tội phạm khiếp vía” khi liên tiếp chỉ đạo điều tra nhiều vụ án liên quan đến các giang hồ xã hội như Nguyễn Xuân Đường (tức "Đường Nhuệ"); Tiến “trắng”; Vũ Văn Sơn (Sơn "Lông"); Nguyễn Ngọc Anh (tức "Tòong Ve"); Nguyễn Văn Bình (Bình "Vổ"); Nguyễn Văn Cường (Cường Dụ); Vũ Văn Thái (Thái “Lâm”); Lê Mai Anh (Chúc “Nhị”)… Từ khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Đại tá Nguyễn Thanh Trường đã chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nhằm đánh trúng, đánh mạnh và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức điều tra, khám phá nhanh các vụ án, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; truy bắt nhiều đối tượng truy nã... Phá vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ: Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can trong vụ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2003 đến năm 2008 tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào (nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào), tỉnh Hưng Yên. Trong số đó có Nguyễn Quang Phục - Bí thư Đảng ủy phường Dị Sử và Vũ Văn Ngọc - Chủ tịch UBND phường Dị Sử. Từ năm 2003 đến năm 2008, các bị can đã bán và giao đất trái thẩm quyền đối với 640 suất đất (tổng diện tích 68.843,7 m2) tại xã Dị Sử. Bắt nhiều đối tượng liên quan sai phạm Trung tâm Đăng kiểm: Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, tiến hành khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên 89-02S, có địa chỉ tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên; Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-05D, có địa chỉ tại Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, và nơi ở đối với 7 bị can. Trong đó có Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-05D; Bùi Ngọc Tân - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-06D… Vụ “Nhận hối lộ” xảy ra tại một số Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục thuế: Ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ; Đào Thị Phượng - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Khoái Châu và , Trần Thị Tố Uyên - Đội trưởng Đội tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trước bạ và thu khác thuộc Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên - huyện Kim Động về tội “Nhận hối lộ”. (Ảnh minh họa) Phá vụ án Giết người, Cướp tài sản xảy ra tại xã Dương Quang: Khoảng 17h10 ngày 4/11/2022, bà Nguyễn Thị Liên (SN 1973, thôn Vũ Xá, xã Dương Quang, Thị xã Mỹ Hào bị một nam thanh niên dùng dao đâm 5 nhát vào sườn, bụng, vai, ngực tại cửa hàng tạp hóa của gia đình và cướp túi xách. Đại tá Nguyễn Thanh Trường đã chỉ đạo Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hưng Yên trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra. Đến 20h tối cùng ngày, công an đã bắt Trịnh Quốc Oai (SN 2000, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) – nghi phạm gây ra vụ án khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm. Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc 3.000 tỷ đồng: Ngày 22/12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá chuyên án sử dụng Công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài trực tuyến trên mạng Internet do Nguyễn Thành Cương (SN 1996, trú tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) cầm đầu; bắt giữ 13 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan gồm điện thoại di động; thẻ ngân hàng, hơn 10.000 trang tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng... Cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền giao dịch các đối tượng lên đến gần 3.000 tỷ đồng. Điều tra làm rõ đối tượng giết người, cướp tài sản tại thôn Quanh: Chiều ngày 21/12/2022, người dân phát hiện tử thi ông Ngô Văn Đình (SN 1963 ở thôn An Trạch, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) tại cánh đồng thôn Quanh, thị trấn Ân Thi với nhiều vết thương ở vùng mặt và vết đứt ngang cổ. Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị khám nghiệm hiện trường, tử thi…và tiến hành truy xét đối tượng theo “dấu vết nóng”. Sau 8 giờ điều tra, cảnh sát đã xác định, bắt giữ Bùi Quyết Thắng, sinh năm 1992 là người cùng thôn với ông Đình về hành vi giết người, cướp tài sản. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Trường, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội toàn tỉnh Hưng Yên không quản ngày đêm, nỗ lực hoàn thành tiến độ của 2 dự án: Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Quyết liệt triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá do Trần Duy Khương cầm đầu: Ngày 23/3/2023, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá do Trần Duy Khương (SN 1978, TP Hà Nội) cầm đầu. Đây là đường dây cá độ bóng đá có nhiều thủ đoạn tinh vi: Sử dụng các ứng dụng như Zalo, Telegram, Messenger… dùng các từ “lóng” để giao dịch. Khi bị phát hiện sẽ nhanh chóng xóa, khóa nội dung đánh bạc trên mạng, tẩu tán tài liệu.... Trần Duy Khương tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở cấp độ “Super” từ năm 2015 với tổng lượng tiền hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Đến nay 7 bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. >>> Mời độc giả xem thêm video Ca sỹ Vy Oanh bị Công an TP. HCM triệu tập.

