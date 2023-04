Đà Nẵng: Toàn cảnh vụ hai bé sinh đôi tử vong, mẹ nhảy cầu tự tử

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 5/4, ông H.C.L.(1955), quê xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đến thăm 2 cháu nội tại nhà của vợ chồng con trai ông là anh H.T. Th. (1982) và chị T.T. M. (1982) ở xã Hòa Liên. Tại đây, ông L. phát hiện hai cháu gái sinh đôi là H.T.H.A và H.T.T. A. (cùng sinh năm 2021) trong tình trạng bất tỉnh trên giường. Qua kiểm tra, cả hai cháu bé sinh đôi đã tử vong. Thời điểm này, người mẹ 2 cháu bé tên là T.T.M không có nhà. Nhận được tin báo, lực lượng công an ngay lập tức đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung trước nhà nạn nhân để theo dõi vụ việc, bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa trước cái chết đau lòng của hai cháu bé. Một nguồn tin cho hay, nguyên nhân hai bé tử vong ban đầu nghi do người mẹ cho uống thuốc. Mẹ hai bé có dấu hiệu bị trầm cảm. Còn cha của hai bé đang làm việc xa nhà. Trước khi bỏ đi, người mẹ để lại bức thư tuyệt mệnh trên bàn. Bức thư "tuyệt mệnh" được cho là của chị M. Đại ý nội dung bức thư của chị M viết lại là do bị bệnh, không thể tiếp tục nuôi con, muốn con chết cùng mình. Tiến hành truy tìm người mẹ, trong đêm lực lượng chức năng nhận được thông tin, chị M. đi vào hướng Quảng Nam. Có nguồn tin cho rằng, chị M. đã nhảy xuống sông Bà Rén tại huyện Duy Xuyên để tự tử, nhưng được người dân phát hiện, cứu vớt. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. >>> Mời độc giả xem thêm video Rơi xuống đất vì giường tầng sai quy chuẩn, nữ sinh tử vong (Nguồn: Kienthucnet):

