Cựu Cục phó Quản lý thị trường sắp hầu tòa và phát ngôn gây sốc

TAND Hà Nội dự kiến từ ngày 31/5 xét xử sơ thẩm ông Trần Hùng (cựu phó cục trưởng Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng tổ công tác 1444, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương) về tội Nhận hối lộ trong vụ sản xuất, buôn bán, tiêu thụ hàng triệu cuốn sách giả. Quá trình điều tra, ông Hùng không thừa nhận cáo buộc nhận hối lộ. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng căn cứ lời khai của bị can Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) cùng nhiều dữ liệu điện thoại và lời khai của những người khác, đủ cơ sở chứng minh ông Hùng đã nhận 300 triệu đồng của bà Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) thông qua Hải. Trước đó, trong quá trình công tác, ông Trần Hùng đã có nhiều phát ngôn khiến dư luận xôn xao. Thông tin trên Tiền Phong, tại hội nghị tổng kết của lực lượng quản lý thị trường năm 2019, ông Trần Hùng nói: Trong công tác chống hàng giả có rất nhiều điều kiện để thành công, trong đó yếu tố tiên quyết là phải có con người thật, có tâm, có tầm, có tài, trí và quan trọng nhất là phải liêm chính. Bởi công việc này phải đối mặt với những "viên đạn bọc đường”, nếu không liêm chính sẽ dễ dàng thỏa hiệp". Ông Trần Hùng trải lòng về quá trình đấu tranh với Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Thuận Phong nghi sản xuất phân bón giả: "Có người muốn mua tôi 5-10 tỷ để bỏ qua vụ Công ty Thuận Phong". Ông Hùng cũng nói: "Nếu không sớm khởi tố công ty Thuận Phong về tội sản xuất phân bón giả, chúng ta sẽ có tội với 60 triệu nông dân Việt Nam". Liên quan đến nghi án phân bón giả ở Công ty Thuận Phong, ngày 5/10/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì không có dấu hiệu tội phạm. Trong vụ Thần dược chữa ung thư Vinaca làm từ than tre ông Hùng phát ngôn: "Để chống nạn hàng giả, hàng nhái thì không thể xử lý theo tinh thần...nội bộ. Phải công khai, minh bạch, người dân và báo chí cũng giám sát... Ai đời Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam đẻ ra Viện Chống làm giả lại đi cấp phép cho công ty điển hình của làm giả vi phạm nghiêm trọng như này thì làm sao lấy được niềm tin của người dân?". Trên Facebook cá nhân, vụ sản xuất sách giáo khoa giả ông Trần Hùng viết: "…nếu ko giữ gìn đạo đức phẩm chất, rèn luyện tu dưỡng thường xuyên, thì con người ta rất dễ bị hạ gục và khuất phục bởi những cám dỗ. Trong công cuộc chống tội phạm hàng gian, hàng giả, nhiều vụ việc nguy hiểm trực tiếp đe doạ đến tính mạng, nhiều áp lực, thị phi, vu cáo, nặc danh, chính danh, rồi đủ các loại đòn bẩn đánh sau lưng, mua chuộc, hối lộ,... đủ hết, tôi đều luôn cố gắng đủ bản lĩnh để vượt qua..." >>> Xem thêm video: Hôm nay xét xử cựu GĐ Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn. Nguồn: Lý Thùy.

