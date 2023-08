Cùng với Hoàng Văn Hưng, cựu nữ Cục trưởng bị tuyên án chung thân, vì sao?

Theo bản án sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt với 54 bị cáo vụ “ chuyến bay giải cứu”, có đến 4 bị cáo bị lĩnh án chung thân gồm: Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng thuộc Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Vũ Anh Tuấn, cựu phó trưởng Phòng tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an. Trong số đó, có 3 bị cáo bị tuyên án cao hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát như Hoàng Văn Hưng bị đề nghị 19 đến 20 năm tù; Nguyễn Thị Hương Lan, VKS đề nghị 18 - 19 năm tù và Vũ Anh Tuấn, VKS đề nghị 19 - 20 năm tù. Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng: Hoàng Văn Hưng bị cáo buộc hành vi lừa đảo “chạy án” cho hai bị cáo trong vụ án, qua đó chiếm đoạt 800.000 USD và bị đại diện VKS đề nghị mức án từ 19 - 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo bản án, quá trình xét xử, duy nhất cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng một mực phản bác lại mọi cáo buộc từ cơ quan công tố. HĐXX đánh giá Hưng không thành khẩn. Bản án sơ thẩm kết luận Hoàng Văn Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt 800.000 USD và khẳng định "Hoàng Văn Hưng không bị oan". Hoàng Văn Hưng phạm tội rất nghiêm trọng khi lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, phạm tội 2 lần trở lên. Bị cáo còn lợi dụng vị trí công tác để lừa cho bị hại tin tưởng giao tiền. Bị cáo nguyên là điều tra viên cao cấp, am hiểu pháp luật, nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn của bị hại, không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải, đến nay chưa khắc phục hậu quả của vụ án. Do đó, tòa xác định cần có mức hình phạt tù nghiêm khắc, cao hơn mức đề nghị của đại diện VKS tại phiên tòa, mới bảo đảm tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm. Cựu Cục trưởng Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan: Bị cáo buộc nhận hơn 25 tỷ đồng từ các doanh nghiệp khi thực hiện chuyến bay giải cứu, Nguyễn Thị Hương Lan bị VKS đề nghị mức án 19 – 20 năm tù giam. HĐXX đánh giá, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan đã nhận hối lộ nhiều lần với số tiền trên 25 tỷ đồng gây bức xúc cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước và hình ảnh của đội ngũ cán bộ công chức. Do đó, cần có hình phạt nghiêm, cao hơn mức đề nghị của VKS tại phiên tòa mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe tội phạm. Với vai trò là người đứng đầu Cục Lãnh sự, bị cáo Lan để xảy ra sai phạm nghiêm trọng, mang tính hệ thống tại đơn vị của mình. Tại cơ quan điều tra, bị cáo không thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, sau đó tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, nhận ra sai phạm của mình, ăn năn hối cải, xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng thời tác động về gia đình nộp một phần tiền khắc phục hậu quả vụ án. Đề nghị dùng toàn bộ tài sản của mình để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan bị tuyên án tù chung thân. Ngoài ra còn bị tịch thu, sung công quỹ nhà nước số tiền 1,2 tỷ đồng mà bị cáo và gia đình đã nộp. Bị cáo Hương Lan tiếp tục truy nộp số tiền 23,8 tỷ đồng để sung công quỹ nhà nước. Tiếp tục kê biên căn hộ chung cư ở phường Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội); xe ô tô nhãn hiệu Lexus 300 màu trắng; 1 căn hộ chung cư ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm để thi hành án. Vũ Anh Tuấn, cựu phó trưởng Phòng tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an: Giống như Nguyễn Thị Hương Lan bị cáo Vũ Anh Tuấn cũng là người nhận hối lộ nhiều lần, với số tiền rất lớn... Bị cáo Vũ Anh Tuấn bị cáo buộc nhận đã nhận hối lộ 49 lần với số tiền 27,3 tỷ đồng và bị VKS đề nghị 19 - 20 năm tù. Theo HĐXX, Tuấn là người có hành vi đòi hỏi, sách nhiễu doanh nghiệp, đưa ra giá yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng. Tuấn chủ động lôi kéo các bị cáo khác cùng đơn vị thực hiện hành vi phạm tội. Tuấn phạm tội với vai trò tích cực trong nhóm đồng phạm tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), vì vậy cần phải xử lý nghiêm. Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên: Trong nhóm bị cáo bị tuyên án chung thân, bị cáo Phạm Trung Kiên lĩnh án thấp hơn mức đề nghị tử hình của VKS. Kiên là người đã nhận hối lộ 253 lần, số tiền 42,6 tỷ. HĐXX cho rằng, căn cứ vào hành vi nhận hối lộ, thủ đoạn, cách thức thực hiện, thái độ khai báo của bị cáo Kiên, mức hình phạt tử hình VKS đề nghị là tương xướng với mức độ phạm tội. Trong quá trình truy tố, xét xử, bị cáo thay đổi lời khai, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo tác động gia đình khắc phục hơn 42 tỷ đồng nên không cần thiết áp dụng hình phạt tử hình và tuyên phạt án chung thân. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ “chuyến bay giải cứu”: Các bị cáo đã nhận tiền tinh vi ra sao?

