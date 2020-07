CSGT Hà Nội bị tài xế xe vi phạm kéo lê, lưng đỏ máu

Theo thông tin ban đầu, vụ CSGT bị ô tô kéo lê khoảng 27 mét xảy ra vào khoảng 9h ngày 8/7, tại khu vực ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng thuộc phường phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vào khoảng thời gian trên, một chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Kia màu bạc BKS: 90A.071.35 do tài xế Lê Xuân Hùng (SN 1984, trú huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) điều khiển đã không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Lúc này, trung úy Vũ Văn Quang thuộc đội CSGT số 4, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe đối với nam tài xế. Tuy nhiên, tài xế không dừng mà còn bỏ chạy kéo lê trung úy Quang khoảng 27 mét, khiến chiến sỹ CSGT bị thương. Chiếc xe chỉ dừng lại khi bị người dân cùng lực lượng chức năng ngăn chặn. Sau đó, trung úy Quang được đưa đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời lực lượng chức năng lập biên bản đối với tài xế Hùng. Trao đổi với PV Kiến Thức, một lãnh đạo CSGT đội 4, Công an TP Hà Nội xác nhận vụ việc trên và cho biết, chiến sĩ bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Vụ CSGT bị ô tô kéo lê khoảng 27 mét đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Xem thêm video: CSGT bị tông văng lên trời. Nguồn: VTC 14.

