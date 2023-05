Cô gái đâm 3 người trong đám cưới: Đã có tiền án liên quan ma túy

Mới đây, Công an huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội, cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can đối với Hồ Thị Bích (SN 1996, ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ) về tội Giết người. Hồ Thị Bích là đối tượng đã dùng dao đâm 3 người trong đám cưới ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ vào ngày 9/5 khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Nói về nữ bị can, lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ, cho biết, Bích tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng đã có tiền án liên quan đến ma túy. Đối tượng này đã phải chịu án tù 3 năm do liên quan đến ma túy. Thời điểm gây án, đối tượng mới ra tù được khoảng 1 năm. (Ảnh minh họa, nguồn Interner) Một người phụ nữ 70 tuổi (hàng xóm nhà Bích) cho biết, từ nhỏ Bích đã không được ngoan ngoãn như những đứa trẻ bình thường. Gặp người lớn thường xuyên có thái độ không tốt. Có lần bố của Bích mâu thuẫn với một người phụ nữ trong xóm, Bích đã vác dao sang nhà người phụ nữ này để xử lý. May mà hôm đó có nhiều người can ngăn nên không có gì nghiêm trọng". Cũng theo người phụ nữ này, hoàn cảnh gia đình Bích cũng có phần đặc biệt. Bố mẹ bỏ nhau từ khi Bích còn nhỏ. Sống với bố và mẹ kế, không được quan tâm nhiều nên Bích phải nghỉ học khá sớm. "Vài năm trước, Bích phải đi tù vì liên quan đến ma túy. Đến đầu năm 2022 thì được thả. Sau khi ra tù Bích ít khi xuất hiện ở quê nên chúng tôi cũng không biết Bích làm công việc gì. Thời gian gần đây bố của Bích lâm bệnh nặng, không biết lần phạm tội này Bích còn cơ hội để về gặp bố nữa không", người hàng xóm chia sẻ. (Người dân xã Hiệp Thuận bàn tán về vụ việc) Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12h ngày 9/5, nhà trai ở xã Phụng Thượng đến đón dâu ở xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ). Lúc này, N.N.L. (SN 2007, ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) là người quen bên nhà cô dâu va chạm với nhóm thanh niên nhà chú rể. (Nơi xảy ra sự việc) Khi nhà trai đón dâu về xã Phụng Thượng, 2 nhóm thanh thiếu niên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, L. bị một thanh niên trong nhóm nhà trai đấm vào mặt. Chưa dừng lại, Ng.Kh.V. (SN 2004, ở huyện Phúc Thọ, em họ Bích) vào can, dùng tay đẩy vào cổ một thanh niên đánh L.. Sau đó, Ng.M.H. (SN 2003), Đ.V.N. (SN 2007), Kh.V.P. (SN 2002, cùng trú tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ) và một nhóm thanh niên lao vào đánh Ng.Kh.V.. Thấy em họ bị đánh, Hồ Thị Bích dùng dao gấp đâm Ng.M.H., Đ.V.N., Kh.V.P.. Hậu quả, H. tử vong tại bệnh viện, N. và P. bị thương, đang cấp cứu tại bệnh viện. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn: Lý Thùy.

