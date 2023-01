Cô gái chết thảm trong nhà nghỉ, lộ gã người yêu vô nhân tính

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sau khi bị bắt giữ, Phan Quốc Tuấn (33 tuổi; ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người yêu, cướp tài sản tại nhà nghỉ. Theo đó, khoảng 13h ngày 2/1, đối tượng Phan Quốc Tuấn (33 tuổi) và chị P.N.A.T. (20 tuổi) trú cùng tại phường Khánh Xuân đến thuê một nhà nghỉ trên địa bàn. Đến 14h50 cùng ngày, Tuấn lấy xe máy và rời khỏi nhà nghỉ. 11h30 ngày hôm sau, quản lý nhà nghỉ mở cửa phòng, phát hiện chị T. đã tử vong trong tư thế nằm sấp. (Ảnh: Tiền Phong) Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc. Theo Thượng tá Phan Thanh Cường - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định đây là vụ án mạng. (Ảnh: Người lao động) Thượng tá Cường cho biết, những dấu vết để lại hiện trường vụ án rất ít, camera tại nhà nghỉ thu được cũng không nhận dạng rõ mặt đối tượng nên công tác truy xét gặp rất nhiều khó khăn. Xác định đây là một vụ án mạng với ít dấu vết để lại, phía Công an Đắk Lắk đã huy động hơn 60 CBCS của phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Buôn Ma Thuột chia làm nhiều tổ truy bắt hung thủ. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet) Rất nhanh chóng, phía Công an xác định nam thanh niên đi cùng nạn nhân vào nhà nghỉ chính là Phan Quốc Tuấn (33 tuổi, trú cùng phường Khánh Xuân). Tuy nhiên, thời điểm này, Tuấn không ở nhà và mọi thông tin, liên lạc liên quan đến Tuấn đều bị cắt đứt. (Ảnh: Zing.vn) Khoảng 8h ngày 4 /1 (sau 20 giờ xảy ra vụ án), bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã vây ráp và bắt giữ Tuấn khi đối tượng này đang lẩn trốn trong một khu rẫy vắng trên địa bàn phường Khánh Xuân. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận bản thân có tình cảm yêu đương với chị T. khoảng 3 năm nay. Đến ngày 2/1, sau khi dẫn chị T. vào nhà nghỉ thì xảy ra mâu thuẫn. (Ảnh: Người đưa tin) Lúc này, Tuấn đã dùng dây sạc điện thoại siết cổ bạn gái đến chết, lục lấy hơn 300 nghìn đồng rồi đi xe máy của chị T. rời khỏi nhà nghỉ. Sau đó, Tuấn mua 1 tép ma túy để dùng. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet) Tuấn đi xe máy của chị T. đến gửi ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rồi đón taxi về lẩn trốn tại các khu rẫy vắng trên địa bàn phường Khánh Xuân. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet) Tuấn từng có 1 tiền án 3 năm tù giam về tội cướp giật tài sản. Kết quả test nhanh sau khi bị bắt cho thấy Tuấn dương tính với ma túy. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý Tuấn về hành vi giết người và cướp tài sản. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

