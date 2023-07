“Chuyến bay giải cứu”: Đề nghị 1 án tử hình, 20 người nhận hối lộ án thế nào?

Theo mức án Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt đối với các bị cáo nhận hối lộ trong vụ “ chuyến bay giải cứu”, chỉ duy nhất bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bị đề nghị tuyên phạt Tử hình; Bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị đề nghị 12-13 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao 18-19 năm tù; Bị cáo Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an bị đề nghị mức 19-20 năm tù; (Ảnh: TTXVN) Bị cáo Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao bị đề nghị từ 8-9 năm tù; Bị cáo Trần Văn Dự, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cùng bị đề nghị từ 9-10 năm tù; Bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bị đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù. Bị cáo Vũ Sỹ Cường, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cùng bị đề nghị từ 8-9 năm tù; Bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng bị đề nghị 7-8 năm tù Bị cáo Nguyễn Thanh Hải, cựu Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ cùng bị đề nghị 7-8 năm tù; Bị cáo Nguyễn Tiến Thân, cựu chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ bị đề nghị từ 6-7 năm tù; Bị cáo Nguyễn Mai Anh, cựu chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ cùng bị đề nghị từ 6-7 năm tù; Bị cáo Nguyễn Hồng Hà, cựu Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản bị đề nghị 5 đến 6 năm tù. Bị cáo Vũ Hồng Quang, cựu Phó trưởng Phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải bị đề nghị 5 đến 6 năm tù. Bị cáo Ngô Quang Tuấn, cựu chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải cùng mức đề nghị 5-6 năm tù; Bị cáo Vũ Hồng Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản bị đề nghị mức 4-5 năm tù Bị cáo Lê Tuấn Anh, cựu Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự bị đề nghị mức 4-5 năm tù Bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng mức 4-5 năm tù; Bị cáo Vũ Ngọc Minh, cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola bị đề nghị 3-4 năm tù; Các bị cáo Lưu Tuấn Dũng, cựu Phó trưởng phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Lý Tiến Hùng, cựu chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng bị đề nghị từ 2-3 năm tù. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ “chuyến bay giải cứu”: Các bị cáo đã nhận tiền tinh vi ra sao?

