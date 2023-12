Chủ tịch Công ty LDG và đại gia nào vướng tội Lừa dối khách hàng?

Chủ tịch Công ty LDG Nguyễn Khánh Hưng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư LDG để điều tra về hành vi "lừa dối khách hàng". Đây là diễn biến mới vụ sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) do Công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư. Trước đó, ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án về hành vi “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh để tiến hành điều tra làm rõ. Liên quan vụ án trên đã có 5 bị can khác là cán bộ phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom bị khởi tố trước đó về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2016 với diện tích khoảng 18,1ha. Công ty LDG sử dụng các thửa đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận ủy quyền sử dụng đất và mua bán đất bằng giấy viết tay không đúng quy định. Dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng nhưng doanh nghiệp này đã tổ chức thi công từ năm 2018 đến năm 2020 với 680 căn biệt thự và nhà liên kế. Qua thanh tra cũng xác định, Công ty LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Trong khi đó Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai đã ký chuyển nhượng cho Công ty LDG diện tích hơn 16.000m2 với gần 13.000m2 đất trồng lúa khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Ảnh: NLĐ) “Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản: Ngày 5/7/2019, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội “lừa dối khách hàng”. Khi đó các chuyên gia pháp lý nhận định, lần đầu trong lịch sử tố tụng Việt Nam có bị can bị khởi tố về tội này. Mới đây, tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trên, HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan. Theo cáo trạng vụ án liên quan tòa nhà chung cư CT6 Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội), ông Lê Thanh Thản là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes. Công ty này được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng bị cáo Thản đã chỉ đạo thi công vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng. Ông Thản tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với khối nhà cao tầng, ông Thản đã chỉ đạo tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng. Công ty Bemes còn xây dựng tăng căn hộ và xây thêm một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Với khu nhà thấp tầng, Công ty Bemes tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ. Từ tháng 3/2011, ông Thản đã chỉ đạo cấp dưới quảng cáo thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ xây dựng trái pháp luật. Bị cáo Thản quảng cáo dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...Do tin tưởng, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng mua bán nhà với Công ty Bemes. Tại các hợp đồng của dự án, bị cáo Thản với vai trò Tổng giám đốc đã trực tiếp ký với khách hàng, cam kết các điều khoản với mục đích để họ tin tưởng nộp tiền mua căn hộ theo tiến độ thi công. Việc kinh doanh, ấn định giá bán căn hộ tại dự án đều do bị cáo Thản quyết định. Ông Thản đã bán 488 căn hộ khi không được công nhận quyền sử dụng đất và qua đây thu lời bất chính số tiền hơn 480 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, để xảy ra sai phạm còn có sự thiếu trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông. Suốt quá trình dự án CT6 Kiến Hưng xây dựng, nhóm bị cáo trong vụ án này không thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn. “ Tội lừa dối khách hàng” được quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 5 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Dùng thủ đoạn xảo quyệt; Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên. >>> Mời độc giả xem thêm video Ngắm biệt thự xa hoa không tưởng ở những ngôi “làng tỉ phú”

