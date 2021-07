Chốt kiểm dịch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc hàng km

Từ rạng sáng nay (20/7) tại chốt trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ do lưu lượng các phương tiện vào thành phố quá lớn và chốt kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 100% đối với các xe vào thành phố. Trước đó, ngày 14/7, 22 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Để kiểm soát 100 phương tiện vào thủ đô lực lượng liên ngành tại chốt đã phối hợp với Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ chỉ mở 3 làn xe đi qua trạm thu phí. Một số tài xế không đủ điều kiện vào thủ đô như đến từ vùng dịch, địa bàn có người mắc COVID-19 sẽ phải quay đầu trở lại. Đại uý Uông Đức Hùng - Tổ trưởng chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ cho biết: Do thời tiết nắng nóng lực lượng kiểm tra liên ngành gặp nhiều khó khăn, vất vả.Theo Đại uý Hùng, sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Công điện số 15 từ 00h đêm qua (20/7), tất cả các phương tiện đến từ 37 tỉnh thành đang có dịch muốn vào thành phố Hà Nội bắt buộc phải khai báo y tế, có xét nghiệm âm tính với COVID-19. Đại uý Hùng cho biết thêm, tại chốt kiểm soát trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ lực lượng CSGT tiến hành kiểm soát 100% các phương tiện vào thành phố, kể cả các phương tiện mang biển kiểm soát Hà Nội để đảm bảo công tác phòng chống dịch được đảm bảo. Sau khi khai báo y tế đúng theo quy định các tài xế và người trong xe được đo thân nhiệt nếu ai có biểu hiện ho, sốt, khó thở, tức ngực mà chưa có giấy xét nghiệm COVID-19 còn hạn sử dụng thì sẽ phải chờ đợi để làm xét nghiệm sau đó mới được vào thành phố Hà Nội. Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo những người từ các tỉnh ngoài, đặc biệt từ các tỉnh trong danh sách kiểm soát khi muốn vào Hà Nội cần chuẩn bị đầy đủ kết quả xét nghiệm, giấy tờ tùy thân để có thể đi lại thông suốt qua 22 chốt kiểm soát. Một tài xế đến từ Thanh Hoá chở hàng nông sản cho biết, mấy ngày trước anh di chuyển qua trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, sáng nay lại ùn tắc kéo dài khiến hàng trăm tài xế khác phải chờ đợi từ 1-2 tiếng. Một số tài xế cho biết, họ phải chờ đợi hàng chục phút trên đường do ùn tắc trước trạm kiểm soát dịch để chờ làm thủ tục. >>>> Xem thêm video: Ám ảnh cảnh ùn tắc trên cao tốc kết nối thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn: Truyền Hình Long An.

