Chiếc mũ lưỡi trai tố kẻ sát nhân gây tội ác tày trời

Theo hồ sơ vụ án, một buổi tối tháng 10/2020, trực ban Công an huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) nhận được tin báo tại khu vực ngã ba thôn Na Kim ( Na Khê, Yên Minh) có một người đàn ông nằm ngất lịm, trên cơ thể có nhiều vết thương nặng. Khi các cán bộ, chiến sĩ công an tới nơi thì nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó thông tin báo về là do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Hiện trường là con đường liên thôn vắng vẻ, xung quanh chỉ có đồi núi và những thửa ruộng ít người qua lại. Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều đám cỏ bị gãy rạp, dấu hiệu cho thấy từng xảy ra vật lộn. Trên nền đất vết máu vương vãi. Khi mở rộng vùng tìm kiếm, công an còn thu giữ một chiếc mũ lưỡi trai màu đen nằm lăn lóc. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Nạn nhân ngay lập tức được làm rõ là anh Vi Quang H (SN 1988, trú tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang). Qua xác minh, anh H không phải người địa phương, nhưng thường xuyên xuất hiện ở Yên Minh. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh H bị đánh bằng vật tày, cứng. Các vết thương nặng nhất chủ yếu nằm ở vùng đầu, cổ. Các điều tra viên nhận định nghi phạm ra tay với anh H chỉ có 1 người. Tuy thế, chắc hẳn người này phải có mâu thuẫn gì đó rất lớn với anh H bởi cách ra tay quá quyết liệt. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Qua điều tra, Công an tỉnh Hà Giang được biết, nạn nhân làm nghề cho vay lãi nên có nhiều mối quan hệ xã hội khá phức tạp. Theo người nhà, anh H. chưa bao giờ đội mũ lưỡi trai. Hơn nữa, tại vùng núi này người dân rất ít sử dụng loại mũ nói trên, nếu có thì chỉ tập trung ở đám thanh niên, trai tráng. Việc xác minh xem chiếc mũ đó là của ai rất nhiều khả năng sẽ giúp tìm được nghi phạm. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Mở rộng diện tìm kiếm chủ nhân của chiếc mũ lưỡi trai thu được tại hiện trường, công an phát hiện một thanh niên địa phương tên M từng đội chiếc mũ giống hệt. Làm việc với công an, M thừa nhận chiếc mũ kia là của mình, tuy nhiên anh ta khai đã cho bạn mượn trước đó. Qua xác minh, trong, sau khi vụ án xảy ra vụ án, tất cả dữ liệu của M đều hợp lý, chứng tỏ anh ta không liên quan. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Theo lời khai của M, trước đó khi đi chơi, có người bạn tên Hoàng Văn Nình (SN 1991, trú tại Nà Kim, Nà Khê, Yên Minh, Hà Giang) đã mượn chiếc mũ này. Nình đội nó rồi chụp ảnh để đăng trên zalo. Các trinh sát lần ra số điện thoại của Nình, trên zalo đúng là anh ta đã đăng tấm ảnh đội mũ như lời khai của M. Thời điểm này, Nình trở thành người liên quan gần nhất đến cái chết của anh H. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Có một chi tiết khiến các điều tra viên khi đi xác minh về Nình cảm thấy chắc chắn, đó là người này bất ngờ rời khỏi nơi cư trú. Các trinh sát còn được biết, Nình tuy ở tuổi sung sức, nhưng chẳng làm gì, chỉ ở nhà ăn bám bố mẹ và chúi đầu vào các thú ăn chơi với đám thanh niên hư hỏng. Chính vì thế, Nình thường xuyên "bí tiền" và có vay của nạn nhân H một khoản tiền 12 triệu đồng. Có tiền trong tay, chỉ "vài bữa" là Nình đã nướng sạch vào chi tiêu cá nhân, mất khả năng thanh toán. Anh H nhiều lần gọi điện, thậm chí đến tìm để đòi, nhưng Nình không có. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hà Giang đủ căn cứ để khẳng định Nình chính là nghi phạm gây ra cái chết của anh H. Việc truy tìm Nình được triển khai gấp rút. Ngay sau đó, Nình đã bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, biết chẳng thể chối cãi, Ninh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do cần tiền nên Ninh đã hỏi vay anh H 12 triệu đồng. Sau một thời gian với số tiền gốc là 12 triệu, anh H tính cả lãi vào là trên 30 triệu. Với Nình, khoản nợ này là quá sức. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Do bị đòi liên tục, Nình trở nên cùng quẫn và bực tức. Gã cho rằng số lãi quá nhiều nên không đồng ý, từ đây cũng nảy sinh ý đồ xấu với anh H. Tối 30/10/2020, Nình hẹn anh H ra khu vực ngã ba đường ở thôn Nà Kim (Nhà Khê, Yên Minh, Hà Giang) để thanh toán tiền. Khoảng 21h anh H đi xe máy một mình đến điểm hẹn. Thời điểm này, Nình chuẩn bị một cây gậy ba khúc rồi giấu trong bụi cỏ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi anh H tới nơi, giữa Nình và anh này nảy sinh cãi vã. Anh H khăng khăng bắt Nình thanh toán cả gốc, lãi là hơn 30 triệu còn Nình thì không đồng ý. Quá trình to tiếng với nhau, Nình bất ngờ nhặt cây gậy ba khúc cất giấu trước đó rồi đánh liên tiếp vào đầu anh H. Bị đánh bất ngờ, anh H chống cự yếu ớt rồi gục xuống. Nình "say máu" đánh thêm nhiều nhát vào đầu nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi thấy anh H chảy máu lênh láng, nằm bất động dưới vệ cỏ thì Nình mới dừng lại rồi rời khỏi hiện trường, đánh rơi chiếc mũ lưỡi trai đã mượn của M trước đó ngay gần nơi anh H nằm. Do lo sợ bi phát giác, Nình đã bỏ trốn khỏi nhà. Tuy nhiên, mọi hành vi nhằm che giấu tội ác đều không thể qua mặt được cơ quan điều tra. Với hành vi giết người hết sức man rợ của mình, Nình phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

