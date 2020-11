Chém mẹ, sát hại cha... những thảm kịch đau lòng từ nghịch tử

Ngáo đá chém mẹ đẻ: Tối 16/11, Công an Gia Lâm (Hà Nội) tạm giữ Nguyễn Hồng Giang (SN 1985, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, HN) để điều tra về hành vi chém chết mẹ đẻ. Được biết, trước khi xảy ra vụ án, Giang cãi cọ với bà N.T.Th (SN 1962; mẹ đẻ của Giang) rồi dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thời điểm gây án, Giang có biểu hiện bị ngáo đá. Rủ bạn về nhà sát hại mẹ cướp tài sản: Sáng 12/10, Nguyễn Lâm (18 tuổi, Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) rủ Đặng Phúc Công (14 tuổi, ngụ TP Tuy Hòa, Phú Yên) về nhà để cướp tài sản của mẹ ruột là bà Trần Thị Thu Liễu (54 tuổi). Tại nhà, Lâm và đồng phạm đã giết mẹ rồi lấy 3,2 triệu đồng trên người bà Liễu, đôi bông tai, 1 điện thoại di động. Sau đó khóa cửa, xóa vết máu rồi đi bán đôi bông tai lấy tiền. Chiều tối cùng ngày, người thân bà Liễu phát hiện sự việc. Sau đó, 2 đối tượng này đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Sát hại bố đẻ rồi trốn vào rừng ăn lá ngón tự tử: Khoảng 11h30 ngày 28/10, Lò Văn Ướng (SN 1994, trú bản Nà Tâu, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã ra tay sát hại chính bổ đẻ mình là ông Lò Văn Y. (SN 1954). Tên nghịch tử sau khi gây án xong đã bỏ trốn vào rừng. Đến 15h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy Lò Văn Ướng trong tình trạng đã tử vong nghi do ăn lá ngón tự sát cách hiện trường ban đầu hơn 1 km. Theo chính quyền địa phương, Lò Văn Ướng là đối tượng nghiện ma túy. Nghịch tử giết mẹ trong lúc say rượu: Ngày 24/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, Mê Linh, Hà Nội) về tội Giết người. Cảnh là kẻ "nghịch tử" đã ra tay sát hại mẹ ruột trong lúc say rượu, chỉ vì trước đó bị bố mẹ quát mắng về việc ham chơi, lười làm. Bực tức về việc con trai lười biếng, ông Nguyễn Văn T. và bà Nguyễn Thị B. (cha mẹ bị cáo) có vài lần to tiếng, quát mắng. Điều này khiến Cảnh đem lòng tức tối. Khoảng 10h ngày 6/2, Cảnh uống hết nửa chai rượu và nghe nhạc. Sau khi ngà ngà say, cảnh đã ra tay sát hại mẹ ruột. Khi ông T. và anh S. (em trai Cảnh) lao vào can thì bị cáo đã dùng dao đâm bị thương cả hai người. Nghịch tử sát hại mẹ đẻ vì không cho đi nhậu: Phạm Văn Tho Em (SN 1991, trú tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) sống chung nhà với mẹ ruột là bà Phạm Thị Thiểu (SN 1947). Ngày 29/10/2019, Tho Em có nhậu chung với một số người bạn. Bà Thiểu trách mắng con trai hay nhậu nhẹt, Tho Em cảm thấy bực tức nên đi vào nhà bếp để tìm đánh mẹ. Nhân lúc người mẹ đang khom người xuống đất nhặt đồ, bị can lấy 1 con dao dài 47cm đi đến sau lưng, cắt một nhát thật mạnh vào cổ nạn nhân khiến bà Thiểu tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Sát hại cha mẹ, "nghịch tử" lãnh án tử hình. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

