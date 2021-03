Theo thông tin ban đầu, vụ cháy quán hát karaoke, khói bốc cao hàng trăm mét xảy ra vào khoảng 9h ngày 12/3, tại Quán hát Karaoke ở Thị trấn Sông Thao (huyện Cẩm Khê tỉnh, Phú Thọ). Theo người dân cho biết, vào thời điểm trên vụ cháy xảy ra bên trong quán chỉ có nhân viên phục vụ, khi phát hiện bốc cháy thì mọi người tá hỏa chạy ra ngoài và kêu gọi người dân đến ứng cứu được tài sản ở tầng 1, rất may vụ cháy không thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã điều 3 xe chuyên dụng để khống chế đam cháy. Theo quan sát của PV tại hiện trường đám cháy được lan từ tầng 2 hoặc tầng 3 của quán hát. Sáng cùng ngày, trao đổi với PV, ông Phạm Trung Kiên, Trưởng Công an huyện Cẩm Khê cho biết: "Do quán hát nằm ngay trên trục đường Quốc Lộ nên việc chữa cháy không gặp nhiều khó khăn". Ông Kiên cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại đám cháy đã được kiểm soát. Hiện nay, đám cháy chỉ còn âm ỉ do quán hát có nhiều vật liệu dễ cháy. Hiện vụ cháy quán hát karaoke, khói bốc cao hàng trăm mét đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. >>> Xem thêm video: Hà Tĩnh cháy lớn ở quán Karaoke 6 tầng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

