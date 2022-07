Cháy lớn thiêu rụi 11 gian hàng ở chợ tại Móng Cái

Theo Vietnamnet đưa tin, vụ cháy xảy ra vào 23h30 đêm qua (21/7), tại dãy nhà trên đường Triều Dương, phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh. (Ảnh: Thành Phố Móng Cái) Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói đen từ một căn nhà, chỉ vài phút sau ngọn lửa cùng gió lớn bắt đầu bùng phát, nhanh chóng lan rộng sang các nhà lân cận. (Ảnh: Thành Phố Móng Cái) UBND TP Móng Cái đã huy động công an các phường trên địa bàn cùng lực lượng chữa cháy Khu công nghiệp Hải Yên và công an các huyện gần đó tham gia chữa cháy. Nhiều xe cứu hỏa, xe cấp nước, xe tưới đường của thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn cũng được điều động cứu hỏa. (Ảnh: Thành Phố Móng Cái) Do nơi xảy ra cháy là dãy nhà xây dựng kiên cố từ 2 - 6 tầng, tất cả đều có mái hiên đua ra làm ki-ốt bán hàng nên tiếp cận dập lửa rất khó.(Ảnh: Thành Phố Móng Cái) Hơn nữa, các mặt hàng bán chủ chủ yếu là đồ điện tử gia dụng, hàng mã, chăn, ga, đệm nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Lực lượng chức năng phải sử dụng máy xúc để phá cửa và mái tôn để tiếp cận hiện trường. (Ảnh: Thành Phố Móng Cái) Khi thấy đường ống máy bơm nước quá thấp và có độ nặng, đội PCCC cần đưa lên cao, người dân gần đó đã hô hào tới để chung sức vác ống bơm lên vai giúp chữa cháy. (Ảnh: Thành Phố Móng Cái) Đến khoảng 3h00 sáng nay (22/7) đám cháy tạm thời được khống chế. Rất may không có thiệt hại về người, phần lớn tài sản bên trong bị thiêu rụi. (Ảnh: Thành Phố Móng Cái) Nguyên nhân và thiệt hại đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Ảnh: Thành Phố Móng Cái) Mặt trước của các ki-ốt bị cháy đen. (Ảnh: Thành Phố Móng Cái) Phần lớn các mặt hàng bên trong chợ đều bị thiêu rụi. (Ảnh: Thành Phố Móng Cái) Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường từ sáng sớm để làm công tác khắc phục hậu quả đám cháy. (Ảnh: Thành Phố Móng Cái) >>>Xem thêm video: Cháy lớn biệt thự trăm tỷ ở Quảng Ninh,1 người tử vong, nguyên nhân do đâu?(Nguồn: Tv24h)

