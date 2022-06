Chân dung “hot girl” vừa bị bắt vì mua bán ma túy ở Hà Nội

Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hằng (SN 1992, trú tại số 6 ngách 25 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội) và Hoàng Hải Nam (SN 1996, trú tại số 9 ngõ 176 Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào khoảng 20h30 ngày 2/6, Tổ công tác của Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã ba Đình Ngang - Cửa Nam đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Hằng và Hoàng Hải Nam có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 4 viên MTTH và 3,366 gam Ketamine. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hằng, Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ thêm 1 cân điện tử, 24 viên MTTH và 23 gam MDMA. Vụ hot girl vừa bị bắt vì mua bán ma túy ở Hà Nội đang được Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Sau khi "hot girl" Facebook này bị bắt, nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi nhờ app chỉnh sửa ảnh mà thời gian qua, cô gái này luôn xuất hiện trên mạng xã hội với ngoại hình xinh đẹp, không thua các hot girl nên không ai có thể ngờ đến Hằng lại buôn bán ma túy. Trên trang cá nhân của mình, Hằng thường xuyên đăng tải những hình ảnh ăn mặc gợi cảm và check in ở những nơi sang trọng, xa hoa lên mạng xã hội. Sự xa hoa, hào nhoáng của "hot girl" này bị lật mặt khi Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện và bắt giữ. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Triệt phá đường dây ma tuý lớn, thu giữ gần 60 kg ma túy. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

