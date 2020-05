Chân dung "cô Sáu Đẹp" - nữ Trung tướng công an vừa nghỉ hưu

Mới đây, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. (Ảnh: Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc (bên trái) trao quyết định cho nữ Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp (bên phải). Nguồn: Công an nhân dân) Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp - Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang) Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp (tên thường gọi là Sáu Đẹp), SN 1960, ở xã Tân Hoà, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Bà là nữ trung tướng đầu tiên của lực lượng công an nhân dân và là người phụ nữ thứ hai của lực lượng công an được phong hàm Thiếu tướng sau bà Bùi Tuyết Minh - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Bộ Công an) Bà Trần Thị Ngọc Đẹp sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con. Năm 15 tuổi, bà gia nhập vào lực lượng công an làm trinh sát và nổi tiếng là nữ trinh sát dũng cảm và mưu lược. (Ảnh: Bà Trần Thị Ngọc Đẹp trong một buổi họp báo ở Cần Thơ, khi đang giữ chức Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ. Nguồn: Zing.vn) Cả cuộc đời công tác của bà Trần Thị Ngọc Đẹp là phục vụ trong lực lượng công an nhân dân, giữ các cương vị khác nhau. Trong đó, hơn 5 năm làm Phó giám đốc công an TP Cần Thơ, bà phụ trách các đơn vị Cảnh sát quản lý nhà nước về trật tự xã hội. (Ảnh: Bộ Công an) Cuối năm 2007, bà là một trong 7 phụ nữ Việt Nam được Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Ngày 13/7/2011, Cảnh sát PPCC TP Cần Thơ được thành lập, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc. Hai năm sau, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật học tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Cũng trong năm này, bà Đẹp được phong hàm thiếu tướng. (Ảnh: TTXVN) Năm 2018, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc và được phong hàm trung tướng. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên trong ngành công an được phong quân hàm trung tướng. (Ảnh: CAND) Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp từng chủ động xác lập và đấu tranh có hiệu quả 36 chuyên án trinh sát; chỉ đạo điều tra 320 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, kém chất lượng. (Ảnh: CAND) Ngoài danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 12 năm liền, bà Sáu Đẹp còn được Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục XDLL, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng rất nhiều bằng khen, giấy khen… (Ảnh: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an (bên trái) tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp (bên phải). Nguồn: Cantho.gov.vn) >>> Mời quý độc giả theo dõi video: Giám đốc PCCC Cần Thơ nói về vụ cháy 5 ngày đêm. (Nguồn: Báo Pháp Luật TP HCM)

