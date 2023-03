Chân dung Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh vừa bị bắt?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản thông báo tới Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng về việc khởi tố, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”, quy định tại Khoản 3, Điều 354, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017. Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ những sai phạm trong quá trình chỉ đạo, kết luận thanh tra về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng tại một dự án trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệu tập ông Nguyễn Ngọc Ánh ra Hà Nội. Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT đã khám xét nơi ở của ông Ánh tại phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ông Nguyễn Ngọc Ánh bị bắt do có liên quan tới sai phạm xảy ra tại một dự án xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh được triển khai tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Năm 2020, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó có kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án trên do có vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư. Tuy nhiên, tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo sửa một số nội dung kết luận trước đó, kiến nghị không thu hồi dự án. Trước khi sửa đổi bổ sung kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra, trong tổ công tác có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Liên quan đến những sai phạm tại dự án này, còn có một số cá nhân khác. Vụ án hiện đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ. Ông Nguyễn Ngọc Ánh từng giữ chức Phó chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng và được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vào ngày 17/6/2019. Đầu tháng 1/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y chức danh Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Sự việc ông Ánh bị bắt giam để điều tra hành vi nhận hối lộ khiến dư luận bất ngờ. Bởi ông Nguyễn Ngọc Ánh là người đứng đầu một cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực tại một địa phương. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt tạm giam Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về tội nhận hối lộ:

