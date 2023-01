Chân dung 7 lãnh đạo vừa được Bộ Công an điều động bổ nhiệm

Đại tá Nguyễn Xuân Thao giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh: Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại kể từ ngày này. Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Xuân Thao trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Cục An ninh đối ngoại đã tin tưởng giao trọng trách; khẳng định đây là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Đồng thời, Đại tá Nguyễn Xuân Thao cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, các cấp, ban ngành, Ban Giám đốc và cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh đã dành cho ông trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Đồng Nai. Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh: Chiều 9/1, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã trao quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Trần Hồng Minh (SN 1976, quê quán huyện Củ Chi, TP HCM) Trưởng Công an Quận 3, TP HCM đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chân thành cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP HCM, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh và lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh tin tưởng giao nhiệm vụ. Phó Giám đốc Công an tỉnh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy năng lực bản thân và sức mạnh tập thể, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Công an Trà Vinh ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. (Ảnh: Báo Trà Vinh) Bổ nhiệm Đại tá Lâm Thành Sol giữ chức Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến; đại tá Bùi Quốc Khánh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng: Ngày 5/1, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Bộ Công an đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an, kể từ ngày 9/1/2023. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Bùi Quốc Khánh - Phó Cục trưởng (một Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an) đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, kể từ ngày 9/1/2023. Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những đóng góp của đại tá Lâm Thành Sol đối với Công an tỉnh Sóc Trăng thời gian qua. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí đại tá Lâm Thành Sol luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, là người cán bộ, lãnh đạo chỉ huy có tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy với công việc; có năng lực, kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ cũng như trong lãnh đạo. Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn: Ngày 3/1, Công an tỉnh Bắc Kạn đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động đại tá Vũ Văn Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Quyết định bổ nhiệm thượng tá Thăng Quang Huy - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn. (lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn chúc mừng đại tá Vũ Văn Quân và thượng tá Thăng Quang Huy). Bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hữu Bình giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang: Liên quan đến nhân sự ngành Công an, vừa qua, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn đại tá Nguyễn Hữu Bình - Trưởng phòng Hướng dẫn và điều tra án xâm phạm nhân thân, quyền tự do dân chủ của công dân, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang kể từ ngày 30/12/2022. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

