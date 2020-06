Chân dung 5 nữ thiếu tướng của lực lượng Công an nhân dân

1. Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ: Ngày 4/6, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an đến thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến. Năm 2010, bà là thượng tá công an, Giám đốc Trung tâm Thông tin Quốc gia về tội phạm, năm 2014 là đại tá, Phó Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát. Sau đó, là Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và Công tác chính trị. Năm 2019, Ngô Thị Hoàng Yến được phong thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam. 2. Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, nguyên Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc. Bà được người dân miền Tây gọi thân thương là “Cô Sáu Đẹp”, người phụ nữ thứ hai được phong hàm cấp tướng và là nữ tướng duy nhất của lực lượng Cảnh sát PCCC Việt Nam. Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp sinh năm 1960 trong một gia đình nghèo tại xã Tân Hoà (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Năm 15 tuổi, bà gia nhập vào lực lượng công an làm trinh sát và nổi tiếng là nữ trinh sát giỏi, dũng cảm và mưu lược. Bà còn là tiến sĩ luật. Bà được phong cấp hàm thiếu tướng vào tháng 12/2013. Tháng 5/2018 được điều động, bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an. Hơn 40 năm tôi luyện, trưởng thành trong lực lượng công an, bà tham gia phá hàng trăm vụ án, vạch trần nhiều vụ tham nhũng, hối lộ, tham ô… Ngày 5/5/2020, trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp nhận quyết định chờ nghỉ hưu theo chế độ. 3. Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Năm 2011, bà được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thăng quân hàm đại tá trước thời hạn một năm. Ngày 13/7/2013, bà được phong hàm thiếu tướng và là nữ thiếu tướng đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh sinh năm 1962. Học xong cấp 3, bà được tuyển vào lực lượng Công an, với nhiệm vụ trinh sát. Sau đó bà tiếp tục học Đại học An ninh và hoàn thành xuất sắc chương trình học 5 năm. Trở về đơn vị, bà tiếp tục thể hiện năng lực qua nhiều vị trí và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bà từng trải qua các chức vụ: Đội phó Đội Trinh sát ngoại tuyến trực thuộc Giám đốc, Phó trưởng phòng Tham mưu Ban Chỉ huy an ninh, Trưởng phòng Công tác chính trị, Trưởng phòng Tổ chức, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Năm 2007, bà được cử tri tín nhiệm vào Quốc hội khóa XII. Đại biểu Quốc hội là Công an có tất cả 17 người, bà là nữ đại biểu duy nhất của lực lượng vũ trang, khoá XII. 4. Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách Hành chính, Tư pháp, Bộ Công an. Bà sinh năm 1967, quê Thái Bình. thiếu tướng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực an ninh tại địa bàn Tây Nguyên, từng là cán bộ trinh sát, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng An ninh Công an tỉnh Đắk Lắk; Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên, Tổng cục An ninh; Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Trước khi được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách Hành chính, Tư pháp, thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân là ĐBQH Khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội. 5. Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, Phó Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường. Tháng 10/2017, bà được phong cấp hàm thiếu tướng, là 20 Phụ nữ Công an nhân dân tiêu biểu năm 2015. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng, thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt đã từng trải qua các chức vụ khác nhau trong ngành Công an: Trưởng ban công tác Phụ nữ của Tổng cục phòng chống tội phạm, Phó cục trưởng Cục Chính trị Hậu cần Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó Cục trưởng Cục Chính trị – Hậu cần cảnh sát Chủ tịch Hội phụ nữ Tổng Cục VI (Bộ Công an); Cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát, Bộ Công an.>>> Xem thêm video: Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công An Nhân dân. Nguồn ANTC

1. Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ: Ngày 4/6, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an đến thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến. Năm 2010, bà là thượng tá công an, Giám đốc Trung tâm Thông tin Quốc gia về tội phạm, năm 2014 là đại tá, Phó Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát. Sau đó, là Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và Công tác chính trị. Năm 2019, Ngô Thị Hoàng Yến được phong thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam. 2. Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, nguyên Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc. Bà được người dân miền Tây gọi thân thương là “Cô Sáu Đẹp”, người phụ nữ thứ hai được phong hàm cấp tướng và là nữ tướng duy nhất của lực lượng Cảnh sát PCCC Việt Nam. Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp sinh năm 1960 trong một gia đình nghèo tại xã Tân Hoà (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Năm 15 tuổi, bà gia nhập vào lực lượng công an làm trinh sát và nổi tiếng là nữ trinh sát giỏi, dũng cảm và mưu lược. Bà còn là tiến sĩ luật. Bà được phong cấp hàm thiếu tướng vào tháng 12/2013. Tháng 5/2018 được điều động, bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an. Hơn 40 năm tôi luyện, trưởng thành trong lực lượng công an, bà tham gia phá hàng trăm vụ án, vạch trần nhiều vụ tham nhũng, hối lộ, tham ô… Ngày 5/5/2020, trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp nhận quyết định chờ nghỉ hưu theo chế độ. 3. Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Năm 2011, bà được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thăng quân hàm đại tá trước thời hạn một năm. Ngày 13/7/2013, bà được phong hàm thiếu tướng và là nữ thiếu tướng đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh sinh năm 1962. Học xong cấp 3, bà được tuyển vào lực lượng Công an, với nhiệm vụ trinh sát. Sau đó bà tiếp tục học Đại học An ninh và hoàn thành xuất sắc chương trình học 5 năm. Trở về đơn vị, bà tiếp tục thể hiện năng lực qua nhiều vị trí và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bà từng trải qua các chức vụ: Đội phó Đội Trinh sát ngoại tuyến trực thuộc Giám đốc, Phó trưởng phòng Tham mưu Ban Chỉ huy an ninh, Trưởng phòng Công tác chính trị, Trưởng phòng Tổ chức, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Năm 2007, bà được cử tri tín nhiệm vào Quốc hội khóa XII. Đại biểu Quốc hội là Công an có tất cả 17 người, bà là nữ đại biểu duy nhất của lực lượng vũ trang, khoá XII. 4. Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách Hành chính, Tư pháp, Bộ Công an. Bà sinh năm 1967, quê Thái Bình. thiếu tướng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực an ninh tại địa bàn Tây Nguyên, từng là cán bộ trinh sát, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng An ninh Công an tỉnh Đắk Lắk; Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên, Tổng cục An ninh; Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Trước khi được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách Hành chính, Tư pháp, thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân là ĐBQH Khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội. 5. Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, Phó Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường. Tháng 10/2017, bà được phong cấp hàm thiếu tướng, là 20 Phụ nữ Công an nhân dân tiêu biểu năm 2015. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng, thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt đã từng trải qua các chức vụ khác nhau trong ngành Công an: Trưởng ban công tác Phụ nữ của Tổng cục phòng chống tội phạm, Phó cục trưởng Cục Chính trị Hậu cần Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó Cục trưởng Cục Chính trị – Hậu cần cảnh sát Chủ tịch Hội phụ nữ Tổng Cục VI (Bộ Công an); Cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát, Bộ Công an. >>> Xem thêm video: Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công An Nhân dân. Nguồn ANTC