Chân dung 2 Thứ trưởng được thăng quân hàm thượng tướng Công an

Chiều 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Công an là ông Trần Quốc Tỏ và ông Lương Tam Quang. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ việc Đảng, Nhà nước thăng cấp bậc hàm thượng tướng đối với thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các thứ trưởng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển lực lượng Công an nhân dân cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các thứ trưởng được thăng cấp bậc hàm hôm nay là những cán bộ, sĩ quan ưu tú được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, trao giữ các trách nhiệm quan trọng trong lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Công an nhân dân... Thượng tướng Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, quê quán Ninh Bình là Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương. Ông làm Tổng cục phó Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tháng 5/2020, ông giữ cương vị Thứ trưởng Công an. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê quán Hưng Yên là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, từng là trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh ông Quang còn là Trung tướng) Tháng 10/2017, ông làm Chánh văn phòng Bộ Công an. Tháng 3/2019, ông được thăng quân hàm trung tướng và 5 tháng sau làm Thứ trưởng Bộ Công an.

